Переговоры с Россией не имеют смысла, ее нужно победить на поле боя – Ходжес

Бен Ходжес также подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет.

Бен Ходжес / Фото УНИАН

Россияне не сдались и не изменили своих планов касательно войны против Украины, поэтому переговоры со страной-агрессором не имеют смысла, войну нужно закончить на поле боя.

Такое мнение в интервью "24 каналу" озвучил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, единственный вариант, в котором Кремль сможет добиться успеха в войне с Украиной – это растянуть ее. Москва надеется, что в таком случае Запад начнет терять желание помогать Украине и будет давить, чтобы украинские власти начали переговоры.

Американский генерал также подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет.

Война России против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сказал, что оккупант Россия не собирается останавливаться и намерена продолжать войну против Украины. По его словам, Западу нужно оказывать украинскому государству поддержку.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украина способна переломить ход боевых действий на Донбассе. Но ВСУ для этого нужны реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украине для возвращения своих территорий в 2023 году нужны дальнобойные ракеты. По мнению Подоляка, дальность пуска ракет должна составлять 200-300 километров.

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