Почему Россия клянчит у Украины "переговоры": Подоляк назвал три цели Москвы

Оккупант Россия хочет одержать победу в войне против Украины, чтобы избежать ответственности за свои массовые преступления, сказал Михаил Подоляк.

России нужна пауза в войне, чтобы найти оружие - Подоляк / Коллаж соцсети, скриншот YouTube

Украине не нужны переговоры с агрессором Россией, которая вторглась на чужую территорию и убивает людей. Москве нужен диалог, чтобы попытаться снять с себя ответственность за массовые преступления, зафиксировать "линию разграничения" для обновления своей армии и получения оперативной паузы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Киев не стремится вести переговоры с представителями государства-агрессора, которое совершает уголовные преступления.

"Зачем нам переговоры с людьми, которые должны отвечать за уголовные преступления?.. Россия пришла на чужую территорию. Россия убивает массово людей и делает это потому, что до сих пор считает, если она не проиграет, а что угодно, что они предлагают в рамках переговорного процесса — это не проигрыш России, тогда они не будут отвечать за все эти преступления", - сказал Подоляк.

По его словам, в случае такого диалога страна-террорист лишится ответственности и необходимости проведения политической трансформации внутри государства. К тому же в РФ могут появиться реваншистские настроения.

"Наберет обороты такой процесс, как реваншизм. Они и так нас ненавидели, а после этих 10 месяцев войны, они нас будут ненавидеть до невозможности. Они захотят компенсировать это унижение, которое сегодня испытывают", - объяснил Подоляк.

Чиновник назвал три цели оккупанта России в рамках так называемых "переговоров" – лишение ответственности за массовые преступления в Украине и статус проигрыша Москвы, решение вопроса с линией разграничения для последующего обновления армии и "пойти 1-5 этапом ради компенсации своих внутренних реваншиских настроений", а также получение оперативно-тактической паузы.

Также он добавил, что пауза Москве нужно для того, чтобы найти оружие.

"Где-то в Иране, КНДР или Беларуси РФ нужно найти оружие — старое, советское, потому что больше ничего нового у них нет", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сказал, что оккупант Россия не собирается останавливаться и намерена продолжать войну против Украины. По его словам, Западу нужно оказывать украинскому государству поддержку.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украина способна переломить ход боевых действий на Донбассе. Но ВСУ для этого нужны реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украине для возвращения своих территорий в 2023 году нужны дальнобойные ракеты. По мнению Подоляка, дальность пуска ракет должна составлять 200-300 километров.

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