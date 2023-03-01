Обнародованы новые зарплаты ВСУ: сколько будут получать защитники в 2023 году

В Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военнослужащих в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, теперь зарплаты военнослужащих будут напрямую зависеть от участия в боевых задачах и действиях.
Например, командир бригады Сухопутных войск в 2022 году получал почти 33 тысяч гривен, а в 2023 году будет получать более 50 тысяч гривен.
Если командир танка раньше получал от 16 тысяч гривен, то теперь - более 24 тысяч гривен.
Кроме того, добавлена таблица с разъяснением относительно денежного обеспечения военнослужащих Сухопутных войск ВСУ.
К примеру, в 2022 году стрелок в Сухопутных войсках получал чуть больше 43 тысяч гривен, а если непосредственно был привлечен к боевым действиям - 113 тысяч гривен.
В 2023 году он будет получать 20 587 гривен:
- если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых заданий;
- 50 587 гривен - если выполняет боевые (специальные) задания;
- 120 587 гривен - если непосредственно участвует в боевых действиях.
Важно! Сравнительная таблица зарплат за 2022 и 2023 год приведена без учета дополнительного денежного вознаграждения.
Повышение зарплат военным
С 1 февраля военнослужащим должны увеличить размер месячной зарплаты, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен.
Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.
Порядок выплат денежного вознаграждения меняется с 1 февраля 2023 года.
Такое решение в совместном заявлении военных аргументируют необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установлением справедливой финансовой награды для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.
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