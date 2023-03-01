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Обнародованы новые зарплаты ВСУ: сколько будут получать защитники в 2023 году

1 марта 2023, 19:27
Например, командир бригады Сухопутных войск в 2022 году получал почти 33 тысяч гривен, а в 2023 году будет получать более 50 тысяч гривен.
ВСУ, война в Украине, зарплаты военным
Зарплаты военным / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

В Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военнослужащих в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, теперь зарплаты военнослужащих будут напрямую зависеть от участия в боевых задачах и действиях.

Например, командир бригады Сухопутных войск в 2022 году получал почти 33 тысяч гривен, а в 2023 году будет получать более 50 тысяч гривен.

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Если командир танка раньше получал от 16 тысяч гривен, то теперь - более 24 тысяч гривен.

Кроме того, добавлена таблица с разъяснением относительно денежного обеспечения военнослужащих Сухопутных войск ВСУ.

К примеру, в 2022 году стрелок в Сухопутных войсках получал чуть больше 43 тысяч гривен, а если непосредственно был привлечен к боевым действиям - 113 тысяч гривен.

В 2023 году он будет получать 20 587 гривен:

  • если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых заданий;
  • 50 587 гривен - если выполняет боевые (специальные) задания;
  • 120 587 гривен - если непосредственно участвует в боевых действиях.

Важно! Сравнительная таблица зарплат за 2022 и 2023 год приведена без учета дополнительного денежного вознаграждения.

Зарплаты военным
Зарплаты военным

Повышение зарплат военным

С 1 февраля военнослужащим должны увеличить размер месячной зарплаты, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.

Порядок выплат денежного вознаграждения меняется с 1 февраля 2023 года.

Такое решение в совместном заявлении военных аргументируют необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установлением справедливой финансовой награды для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

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