glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тарифы, пенсии, зарплаты и налоги: что меняется с 1 января в Украине

31 декабря 2022, 07:05
В марте 2023 года в Украине должны провести плановую индексацию пенсий, а субсидии украинцам теперь будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд.
Пенсии
Индексация пенсий должна составить 5,4% - Минсоцполитики / УНИАН

Украина вступает в новый год, продолжая бороться с военной агрессией России. Государство проводит мероприятия, направленные на стабилизацию экономической политики страны. С 1 января украинцев ждет сохранение минимальной зарплаты на уровне декабря 2022 года, индексация пенсий в марте, выплаты субсидий, повышение лимитов для ФОПов и рост тарифов на воду в некоторых регионах. Тарифы на газ и свет 2023 в Украине не будут пересматриваться до весны.

Минимальная зарплата в Украине 2023

Закон о государственном бюджете на следующий год вступает в силу с 1 января. Документом запланирован доход в размере 1,3 трлн гривен, который не предусматривает повышение минимальной заработной платы. Она весь год будет на уровне декабря 2022 года – 6 700 гривен. Не изменится и прожиточный минимум – 2 684 гривен.

  • Минимальная зарплата в 2023 году в Украине – 6 700 грн или 40, 46 грн в почасовом расчете (уже действует с 1 октября 2022 года);
  • Прожиточный минимум 2023 – 2 684 грн для трудоспособных граждан, для ребенка в возрасте до 6 лет – 2 272 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн, для лиц, которые потеряли трудоспособность – 2 093 грн. Общий показатель должен составлять 2 589 грн.

Индексация пенсий в 2023 году в Украине

С 1 декабря 2022 года минимальные пенсии в Украине стали больше на 66 грн – до 2 093 грн. Максимальная пенсия выросла до 20 930 грн (+660 грн).

В Министерстве социальной политики заявляли, что индексация пенсий в 2023 году запланирована. В марте индексация должна составить 5,4%.

Выход на пенсию в Украине по возрасту в 60 лет смогут оформить украинцы, стаж работы которых составляет 30 лет. В 63 года стаж должен составлять 20 лет, в 65 лет – 15 лет.

Не будут начислять пенсии украинцам со стажем меньше 15 лет. Для них государство предусмотрело денежную помощь. Получить средства смогут граждане с доходом меньше прожиточного минимума.

Кроме того, трудовой стаж можно будет "докупить". Цена месяца рабочего стажа – 44% от суммы минимальной заработной платы.

Как оформить субсидию в Украине 2023

В следующем году назначать и выплачивать субсидии будет Пенсионный фонд Украины. Государство увеличила его доходную и расходную часть на 12,6 млрд грн.

Глава правительства Денис Шмыгаль отмечал, что решение принято для того, чтобы сделать назначение субсидий более эффективным. При этом в Кабинете министров заверили – украинцам, ранее получавшим субсидии, повторно их назначат в автоматическом порядке.

Уже с 1 декабря 2022 года субсидии можно оформить в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), при помощи уполномоченного представителя органов местного самоуправления, путем использования приложения Дія или же по обращению в Пенсионный фонд.

В Кабмине говорили, что в госбюджете на 2023 год заложено достаточно денежных средств, чтобы поддержать наименее защищенные слои населения.

Средний размер субсидии – около 1800 грн в месяц.

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию в 2023 году

Правительство Украины не планирует менять тарифы на коммунальные услуги зимой. Еще в июле власти продлили срок действия фиксированной цены на газ для производителей тепла до 31 мая 2023 года. Таким образом, до конца мая следующего года тариф будет составлять 7 грн 40 коп. Учитывая, что цена на газ не изменится, местные власти получат возможность не повышать тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Практически аналогичная ситуация и с тарифами на электроэнергию. Постановление Кабмина предусматривает до 31 марта 2023 года следующие тарифы для населения:

  • 1,44 грн за кВт-час за потребление до 250 кВт час на месяц;
  • 1,68 грн за потребление свыше 250 кВт-час в месяц.

Тарифы на воду в Украине 2023

Еще 27 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на воду на 10-30% на следующие 6 месяцев в зависимости от региона. Комиссия объяснила повышение тарифов увеличением нагрузки на зарплаты, увеличением объемов реализации и подорожанием электроэнергии.

В мае 2023 года НКРЭКУ собирается рассмотреть документы для корректировки тарифов с учетом уточненных данных.

В каких регионах вырастут тарифы на воду

  • Киев и Киевская область – тариф Киевводоканала с 30,38 грн за кубометр вырастет до 38,1 грн (с учетом ПДВ);
  • Житомирская область – с 37,5 грн до 50,4 грн;
  • Черновицкая область – с 27,9 грн до 29,5 грн;
  • Львовская область – с 25,88 грн до 27,9 грн;
  • Хмельницкая область – с 27,4 грн до 31,7 грн.

Тарифы на воду в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, которые пострадали в результате военной агрессии РФ, повышать не планируют.

Какие налоги для ФОПов в 2023 году

Лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) рассчитываются исходя из размера минимальной заработной платы. С 1 января следующего года для них установлены следующие годовые лимиты:

  • I группа – 1 118 900 грн (167 минимальных заработных плат);
  • II группа – 5 587 800 грн (843 минимальных зарплат);
  • III группа (3% и 5%) – 7 818 900 грн (1 167 минимальных зарплат);

Предпринимателям следует придерживаться лимита годового дохода, поскольку это является одним из условий их работы по упрощенной система налогообложения. Если ФОП нарушит условие – его могут перевести на общую систему, где налог будет уже больше.

Что касается единого налога, ФОПы I группы будут платить 10% от прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

II группы – 20% от минимальной зарплаты. Ставки устанавливают местные власти, однако они не могут быть больше максимальных по всей Украине.

Для физлиц-предпринимателей III группы ставки не меняются – 5% для тех, кто не платит НДС, 3% для плательщиков НДС. Для тех, кто не платит НДС, действует льготная ставка 2%. Впрочем, в парламента обсуждают возможность убрать льготу уже с середины следующего года.

ЕСВ (единый социальный взнос) по-прежнему зависит от размера минимальной платы. Ставка ЕСВ – 22%. Весь 2023 год минимальный единый социальный взнос за месяц составит 1 474 грн, максимальный (речь идет о 15 минимальных зарплатах) – 22,11 тысяч гривен в месяц.

Кто из ФОПов может не платить ЕСВ за себя

  • Пенсионеры и лица с инвалидностью, которые получают выплаты;
  • Самозанятые лица (среди которых – нотариусы и адвокаты) без дохода;
  • Все ФОПы и самозанятые, за которых ЕСВ платит работодатель;

Кроме того, на время действия военного положения 1 апреля 2022 года и до конца военного положения для I и II групп действует добровольная оплата единого налога и ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до конца военного положения и еще 1 год после его завершения.

Финансовая отчетность в электронной форме

В Украине с 1 января 2023 года финансовая и статистическая отчетность должна предоставляться исключительно в электронной форме. Закон распространяется на физических, юридических лиц и ФОПов.

тарифы на электроэнергию тарифы на газ новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:30

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 января: звезды рассказали о грядущих конфликтах и новых встречах

07:25

Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии ПутинаВидео

07:23

Женский гороскоп на неделю 2-8 января: начинания, покой и неудачиВидео

07:16

Война в Украине затянется на весь 2023 год: западные СМИ дали тревожный прогнозВидео

07:05

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:05

Тарифы, пенсии, зарплаты и налоги: что меняется с 1 января в Украине

06:45

РФ может массово атаковать Украину дронами из-за недостатка ракет – ISWВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

06:20

Зачем Россия вводит военные учебные центры при вузахмнение

Реклама
05:57

Гороскоп для Львов на январь 2023: прибыль, медовый месяц и осуществление мечтыВидео

05:00

"Конфликт" между Зеленским и Залужным: Резников прокомментировал слухи

04:20

Как подобрать цвет волос под цвет глаз: фокусы, которые сделают образ эффектным и незабываемым

03:43

"Подружку Тони Старка" Гвинет Пэлтроу поймали папарацци в крошечном бикини и без макияжа

03:20

Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентомВидео

03:15

Моника Белуччи без лифчика появилась на обложке глянца

02:35

Резкое потепление до +17°: украинцев ошарашили аномальным прогнозом на Новый годВидео

02:02

"Звезда фильмов для взрослых": Волочкова показала обвисшую грудьВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, почему у врагов "снарядный голод"

01:07

Гороскоп таро на неделю 2-8 января: Рыбам – баланс, Овнам – возвращение в прошлое

01:00

Нанес огромный ущерб Минобороны РФ: ВСУ успешно ликвидировали российского командира

Реклама
00:51

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

00:20

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январеВидео

30 декабря, пятница
23:50

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

23:47

"У вас осталась неделя": Резников срочно обратился к россиянам из-за коварных планов ПутинаВидео

23:26

ВСУ штурмом выбили оккупантов из села в Луганской области: появилось видеоВидео

23:18

Известный актер рассказал, почему постельные сцены с Дженнифер Энистон - настоящая пытка

23:14

Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУВидео

22:52

Со здоровьем плоховато: Путина изолировали от журналистовВидео

22:30

Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовьВидео

22:21

"У россиян значительные потери": Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановитьсяВидео

22:08

Шрек, Халк или Гринч: Jerry Heil шокировала поклонников гематомой на пол-лицаВидео

22:00

В Украине будут выключать свет даже после войны - ДТЭКВидео

21:37

Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчинВидео

21:31

Maruv в прозрачном комбинезоне засветила необъятные ягодицы и пожаловалась на лишний весВидео

21:13

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцамВидео

21:01

"Сочи будут оккупированы": Гиркин дал интересный прогноз на 2023 годВидео

20:59

"Станет самой мощной в Европе": Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВОВидео

20:14

ВСУ ликвидировали в районе Донецка огромную группу оккупантовВидео

20:12

Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имениВидео

20:12

Кремль назвал друзей Путина в Европе: в список вошли лишь три лидераВидео

Реклама
20:00

Украина "отказывается от прекращения войны": Подоляк назвал причинуВидео

19:48

Пенсионеров в Украине ждет большая индексация выплат в 2023 годуВидео

19:39

"Знаешь, что тебе нужно? Пуля в голову": творцы сериала Уэнздей раскрыли подробности нового сезона

19:34

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

19:28

Путину угрожали убийством: эксперт рассказал, почему РФ сменила риторику в вопросе ядерных угрозВидео

19:20

Какой будет Россия в 2023 годумнение

18:45

Собьют большой куш: названы самые удачные знаки зодиака в январе 2023Видео

18:28

Аура расскажет о здоровье и эмоциональных переживаниях: что значат цвета чакрВидео

17:54

Глава разведки Буданов назвал хитрый план Путина на 2023 годВидео

17:39

На Новый год в Украину придет новая "буря": синоптики рассказали о неприятностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять