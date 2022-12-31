Тарифы, пенсии, зарплаты и налоги: что меняется с 1 января в Украине

В марте 2023 года в Украине должны провести плановую индексацию пенсий, а субсидии украинцам теперь будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд.

Индексация пенсий должна составить 5,4% - Минсоцполитики / УНИАН

Украина вступает в новый год, продолжая бороться с военной агрессией России. Государство проводит мероприятия, направленные на стабилизацию экономической политики страны. С 1 января украинцев ждет сохранение минимальной зарплаты на уровне декабря 2022 года, индексация пенсий в марте, выплаты субсидий, повышение лимитов для ФОПов и рост тарифов на воду в некоторых регионах. Тарифы на газ и свет 2023 в Украине не будут пересматриваться до весны.

Минимальная зарплата в Украине 2023

Закон о государственном бюджете на следующий год вступает в силу с 1 января. Документом запланирован доход в размере 1,3 трлн гривен, который не предусматривает повышение минимальной заработной платы. Она весь год будет на уровне декабря 2022 года – 6 700 гривен. Не изменится и прожиточный минимум – 2 684 гривен.

Минимальная зарплата в 2023 году в Украине – 6 700 грн или 40, 46 грн в почасовом расчете (уже действует с 1 октября 2022 года);

Прожиточный минимум 2023 – 2 684 грн для трудоспособных граждан, для ребенка в возрасте до 6 лет – 2 272 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн, для лиц, которые потеряли трудоспособность – 2 093 грн. Общий показатель должен составлять 2 589 грн.

Индексация пенсий в 2023 году в Украине

С 1 декабря 2022 года минимальные пенсии в Украине стали больше на 66 грн – до 2 093 грн. Максимальная пенсия выросла до 20 930 грн (+660 грн).

В Министерстве социальной политики заявляли, что индексация пенсий в 2023 году запланирована. В марте индексация должна составить 5,4%.

Выход на пенсию в Украине по возрасту в 60 лет смогут оформить украинцы, стаж работы которых составляет 30 лет. В 63 года стаж должен составлять 20 лет, в 65 лет – 15 лет.

Не будут начислять пенсии украинцам со стажем меньше 15 лет. Для них государство предусмотрело денежную помощь. Получить средства смогут граждане с доходом меньше прожиточного минимума.

Кроме того, трудовой стаж можно будет "докупить". Цена месяца рабочего стажа – 44% от суммы минимальной заработной платы.

Как оформить субсидию в Украине 2023

В следующем году назначать и выплачивать субсидии будет Пенсионный фонд Украины. Государство увеличила его доходную и расходную часть на 12,6 млрд грн.

Глава правительства Денис Шмыгаль отмечал, что решение принято для того, чтобы сделать назначение субсидий более эффективным. При этом в Кабинете министров заверили – украинцам, ранее получавшим субсидии, повторно их назначат в автоматическом порядке.

Уже с 1 декабря 2022 года субсидии можно оформить в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), при помощи уполномоченного представителя органов местного самоуправления, путем использования приложения Дія или же по обращению в Пенсионный фонд.

В Кабмине говорили, что в госбюджете на 2023 год заложено достаточно денежных средств, чтобы поддержать наименее защищенные слои населения.

Средний размер субсидии – около 1800 грн в месяц.

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию в 2023 году

Правительство Украины не планирует менять тарифы на коммунальные услуги зимой. Еще в июле власти продлили срок действия фиксированной цены на газ для производителей тепла до 31 мая 2023 года. Таким образом, до конца мая следующего года тариф будет составлять 7 грн 40 коп. Учитывая, что цена на газ не изменится, местные власти получат возможность не повышать тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Практически аналогичная ситуация и с тарифами на электроэнергию. Постановление Кабмина предусматривает до 31 марта 2023 года следующие тарифы для населения:

1,44 грн за кВт-час за потребление до 250 кВт час на месяц;

1,68 грн за потребление свыше 250 кВт-час в месяц.

Тарифы на воду в Украине 2023

Еще 27 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на воду на 10-30% на следующие 6 месяцев в зависимости от региона. Комиссия объяснила повышение тарифов увеличением нагрузки на зарплаты, увеличением объемов реализации и подорожанием электроэнергии.

В мае 2023 года НКРЭКУ собирается рассмотреть документы для корректировки тарифов с учетом уточненных данных.

В каких регионах вырастут тарифы на воду

Киев и Киевская область – тариф Киевводоканала с 30,38 грн за кубометр вырастет до 38,1 грн (с учетом ПДВ);

Житомирская область – с 37,5 грн до 50,4 грн;

Черновицкая область – с 27,9 грн до 29,5 грн;

Львовская область – с 25,88 грн до 27,9 грн;

Хмельницкая область – с 27,4 грн до 31,7 грн.

Тарифы на воду в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, которые пострадали в результате военной агрессии РФ, повышать не планируют.

Какие налоги для ФОПов в 2023 году

Лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) рассчитываются исходя из размера минимальной заработной платы. С 1 января следующего года для них установлены следующие годовые лимиты:

I группа – 1 118 900 грн (167 минимальных заработных плат);

II группа – 5 587 800 грн (843 минимальных зарплат);

III группа (3% и 5%) – 7 818 900 грн (1 167 минимальных зарплат);

Предпринимателям следует придерживаться лимита годового дохода, поскольку это является одним из условий их работы по упрощенной система налогообложения. Если ФОП нарушит условие – его могут перевести на общую систему, где налог будет уже больше.

Что касается единого налога, ФОПы I группы будут платить 10% от прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

II группы – 20% от минимальной зарплаты. Ставки устанавливают местные власти, однако они не могут быть больше максимальных по всей Украине.

Для физлиц-предпринимателей III группы ставки не меняются – 5% для тех, кто не платит НДС, 3% для плательщиков НДС. Для тех, кто не платит НДС, действует льготная ставка 2%. Впрочем, в парламента обсуждают возможность убрать льготу уже с середины следующего года.

ЕСВ (единый социальный взнос) по-прежнему зависит от размера минимальной платы. Ставка ЕСВ – 22%. Весь 2023 год минимальный единый социальный взнос за месяц составит 1 474 грн, максимальный (речь идет о 15 минимальных зарплатах) – 22,11 тысяч гривен в месяц.

Кто из ФОПов может не платить ЕСВ за себя

Пенсионеры и лица с инвалидностью, которые получают выплаты;

Самозанятые лица (среди которых – нотариусы и адвокаты) без дохода;

Все ФОПы и самозанятые, за которых ЕСВ платит работодатель;

Кроме того, на время действия военного положения 1 апреля 2022 года и до конца военного положения для I и II групп действует добровольная оплата единого налога и ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до конца военного положения и еще 1 год после его завершения.

Финансовая отчетность в электронной форме

В Украине с 1 января 2023 года финансовая и статистическая отчетность должна предоставляться исключительно в электронной форме. Закон распространяется на физических, юридических лиц и ФОПов.