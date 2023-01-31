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Украинским военным урезают выплаты с 1 февраля: сколько будут получать ВСУ

31 января 2023, 22:37
Как сообщают в Минобороны, порядок выплат денежного вознаграждения меняется с 1 февраля 2023 года.
ВСУ, война, украинские военныем
ВСУ / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинских военнослужащих с 1 февраля ждет нововведение. Те венные, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, отменят дополнительную месячную выплату в 30 тысяч гривен.

Как отмечается в Минобороны, военным планируют поднять зарплату.

"Боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же самое касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются", - говорится в сообщении.

Кого коснется нововведение с 1 февраля

Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

"Изменится подход к выплате 30 тысяч грн. Ее отменят для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий", - добавили в ведомстве.

Как отмечает Украинская правда, выплаты в 30 тысяч грн сохранят для военных, которые выполняют задачи востоке, юге и севере страны. В частности, для тех, кто находится в материально-техническом обеспечении, и тому подобное.

Повышение зарплат военным

Военнослужащим планируют увеличить размер месячной зарплаты, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.

Порядок выплат денежного вознаграждения меняется с 1 февраля 2023 года.

Такое решение в совместном заявлении военных аргументируют необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установлением справедливой финансовой награды для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

Ведь сейчас все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительные 30 тыс. гривен.

"Вместе с тем бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты - 30 тысяч гривен".

Отмечается, что теперь эти выплаты "напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют".

Таким образом, военные, в зависимости от специфики боевых задач и места своего пребывания, будут получать:

  • Передовая: зп +100 тысяч за боевые задачи;
  • Передовая-тыл, юг, север: зп +30 тысяч грн выплаты;
  • Все остальные: зп.

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