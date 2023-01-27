"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитик

Россия готовится к масштабному наступлению с намерением переломить ход войны, которая складывается для нее неблагоприятно, говорит Кочетков.

Путин, Кочетков, война в Украине / 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред скриншот,

Политический аналитик Александр Кочетков во время чата на Главреде ответил на вопрос, превратится ли вся наша страна в такие же руины, как Мариуполь, Марьинка, Бахмут.

"Начну с последнего. Вся страна – нет, в руину не превратится. А вот в зоне боевых действий будет ад, это совершенно очевидно. Прифронтовые города и сейчас страдают, а дальше будет еще хуже. Херсон, Николаев, Харьков, Одесса страдают серьезнейшим образом. Все исторические события, в том числе войны, идут по неким шаблонам. Тем более, чемоданный фюрер копейка в копейку копирует своего коллегу – Адольфа. Путин хочет вернуться в круг сильных мира сего, но вслух этого произнести не может – этого никто не поймет, даже в России, где люди сразу зададутся вопросом, почему же они за эти амбиции должны умирать", - говорит он.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Кочетвок отметил, что Россия получила по зубам и была вынуждена отступать от Киева.

"Как Гитлер, получив под Москвой по зубам, был вынужден отступить, так и Россия, получив по зубам под Киевом, была вынуждена отступить. Ровно через год фашистская Германия предприняла усилия по перелому войны, которая развивалась не в ее пользу. Такое же наступление ровно через год. И Путин копейка в копейку готовит такое же наступление ровно через год после начала этой немотивированной агрессии. Отданы приказы и распоряжения о подготовке, дополнительной мобилизации, расконсервировании техники, интенсификации производства ракет. Россия производит 50-70 ракет, а Путин приказал производить 300 в месяц. Он мог приказать производить и 3 тысячи ракет, но если комплектующих на 50 штук, то 300 штук никак не получится", - говорит он.

Кочетков добавил, что РФ готовится к наступлению.

"Тем не менее, известно, что Россия готовится к масштабному наступлению с намерением переломить ход войны, которая складывается для нее неблагоприятно. Соответственно, Запад готовится противостоять этой совершенно очевидной угрозе. У нас тоже знают об угрозе российского наступления, поэтому наши проявляют невероятную активность, чтобы добиться нужных поставок вооружений, и, в конечном итоге, их слышит мир. Вся активность Украины связана с тем, что нужно будет чем-то противостоять наступлению России. Уже не осталось тех, кто считает, что Россия зайдет, и все будет хорошо, тихо-мирно, как в Бердянске, где не было сопротивления. А там, где есть сопротивление, будет Буча: расстрелы, изнасилования, пытки. Этого никто не хочет, поэтому Украину и вооружают", - добавил он.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, — ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

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