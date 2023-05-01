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В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона Макрона

Мария Тупик
1 мая 2023, 17:50 обновлено 1 мая, 17:55
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В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами.
Митинги во Франции
Митинги во Франции / скриншот с видео

Во Франции 1 мая вспыхнули митинги против пенсионной реформы, которая уже принята.

Как сообщает Reuters, власти ожидают от 500 000 до 650 000 участников на более чем 300 митингах по всей стране в понедельник.

Участники протестов жгут мусорные баки и забрасывают полицию камнями и бутылками.

видео дня

На бульваре Вольтер видны клубы черного дыма, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков.

Телеканал BFM сообщает, что полиция задержала уже 22 человека.

Полиция применила слезоточивый газ в Тулузе на юге Франции, когда во время демонстраций вспыхнула напряженность, а в юго-восточном городе Лион был подожжен автомобиль.

В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами, сообщили корреспонденты AFP. Были разбиты витрины магазина одежды Uniqlo.

Кроме того, протестующие попытались поджечь полицейского.

Митинги во Франции
Митинги во Франции / скриншот

Что известно о скандальном пенсионном законе Макрона

Ожидается, что закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью.

Однако профсоюзы и некоторые представители оппозиции не отказались от борьбы и хотят помешать реализации законопроекта.

Инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране.

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