В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона Макрона

Во Франции 1 мая вспыхнули митинги против пенсионной реформы, которая уже принята.
Как сообщает Reuters, власти ожидают от 500 000 до 650 000 участников на более чем 300 митингах по всей стране в понедельник.
Участники протестов жгут мусорные баки и забрасывают полицию камнями и бутылками.
На бульваре Вольтер видны клубы черного дыма, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков.
Телеканал BFM сообщает, что полиция задержала уже 22 человека.
Полиция применила слезоточивый газ в Тулузе на юге Франции, когда во время демонстраций вспыхнула напряженность, а в юго-восточном городе Лион был подожжен автомобиль.
В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами, сообщили корреспонденты AFP. Были разбиты витрины магазина одежды Uniqlo.
Кроме того, протестующие попытались поджечь полицейского.
Что известно о скандальном пенсионном законе Макрона
Ожидается, что закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью.
Однако профсоюзы и некоторые представители оппозиции не отказались от борьбы и хотят помешать реализации законопроекта.
Инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране.
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