В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона Макрона

В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами.

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Митинги во Франции / скриншот с видео

Во Франции 1 мая вспыхнули митинги против пенсионной реформы, которая уже принята.

Как сообщает Reuters, власти ожидают от 500 000 до 650 000 участников на более чем 300 митингах по всей стране в понедельник.

Участники протестов жгут мусорные баки и забрасывают полицию камнями и бутылками.

видео дня

На бульваре Вольтер видны клубы черного дыма, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков.

Телеканал BFM сообщает, что полиция задержала уже 22 человека.

Полиция применила слезоточивый газ в Тулузе на юге Франции, когда во время демонстраций вспыхнула напряженность, а в юго-восточном городе Лион был подожжен автомобиль.

В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами, сообщили корреспонденты AFP. Были разбиты витрины магазина одежды Uniqlo.

Кроме того, протестующие попытались поджечь полицейского.

Митинги во Франции / скриншот

Что известно о скандальном пенсионном законе Макрона

Ожидается, что закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью.

Однако профсоюзы и некоторые представители оппозиции не отказались от борьбы и хотят помешать реализации законопроекта.

Инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране.

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