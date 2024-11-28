Зеленский планирует поговорить с Шольцем: глава страны назвал дату разговора

Владимир Зеленский собирается обсудить с Шольцом ряд ключевых вопросов.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-planiruet-pogovorit-s-sholcem-glava-strany-nazval-datu-razgovora-10618364.html Ссылка скопирована

Президент Украины проведет разговор с Шольцом / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента

Основное:

Зеленский планирует поговорить с Шольцом

Разговор состоится 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с канцлером Германии Олафом Шольцом ряд важных вопросов. Об этом глава страны сообщил в четверг, 28 ноября.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно объединиться, чтобы Россия не могла обострять ситуацию и затягивать войну.

видео дня

"В графике на завтра есть разговор с канцлером Германии Шольцом.", - сказал он.

Также президент добавил, что 27 ноября говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а 28 ноября - с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Сейчас надо усилить позиции - позиции Украины, позиции партнеров. На любой российский шантаж надо жестко реагировать. Так, как Путин этого заслуживает. И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами", - отметил Владимир Зеленский.

Позиция Германии по Украине - новости по теме

Напомним, СМИ писали, что несмотря на постоянные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина должна выиграть войну против страны-агрессора России, внутри Минобороны ФРГ уже не верят в то, что это возможно.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

Как ранее писал Главред со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, ни одна страна мира не может начинать диалог об установлении мира и окончании войны страны-агрессора России без прямого участия Украины.

Читайте также:

Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред