"Никаких переговоров": Шольц резко высказался относительно возможного диалога с РФ о мире

Шольц объяснил, в каком случае мирные переговоры об окончании войны не могут начаться.

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Шольц настаивает на участии Украины в диалоге о мире / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Что сказал Шольц:

Договоренностей о мире без участия Украины не может быть

Страны ЕС обязаны продолжать поддержку Украины

Украина нацелена на Европейский Союз

Ни одна страна мира не может начинать диалог об установлении мира и окончании войны страны-агрессора России без прямого участия Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, европейцам следует придерживаться одного очень важного принципа, с которым, по состоянию на сегодня, соглашаются почти все - "ничего об Украине без Украины".

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"Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения", - подчеркнул немецкий политик.

Он также напомнил о поддержке Украины в борьбе против российской агрессии, которая сегодня является сверхважной как и для устойчивости самой страны, так и Европейского Союза в целом.

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенства права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые мы имеем", - добавил Шольц.

Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Позиция Германии по Украине

Напомним, СМИ писали, что несмотря на постоянные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина должна выиграть войну против страны-агрессора России, внутри Минобороны ФРГ уже не верят в то, что это возможно.

Ранее Главред писал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вступление в НАТО и Европейский Союз являются составляющими будущего Украины. Однако она предупредила, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается всячески препятствовать Украине вступлению в Альянс.

Хотя ранее немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с журналистами отверг первый пункт Плана победы Зеленского, который предусматривает предоставление Украине приглашения в НАТО.

План победы / Инфографика: Главред

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