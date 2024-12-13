В России сгорел стратегически важный военный объект: что известно

Зарево от пожара и столб дыма было видно с разных концов города.

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Пожар в Новосибирске / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Новосибирске горели склады на площади 5000 квадратов

Это был военный объект, который обеспечивал деятельность энергетической инфраструктуры

Вечером, 12 декабря, в российском Новосибирске произошел пожар. Горели склады на площади 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма было видно из разных концов города.

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект.

видео дня

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности - энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрывозащитное оборудование", - подчеркнул он.

Пожар в Новосибирске - видео:

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 11 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. После удара по нефтебазе возник пожар.

Также в ночь с 10 на 11 декабря было громко и в российском Таганроге. В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 - из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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