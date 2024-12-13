В России сгорел стратегически важный военный объект: что известно

Кратко:
- В Новосибирске горели склады на площади 5000 квадратов
- Это был военный объект, который обеспечивал деятельность энергетической инфраструктуры
Вечером, 12 декабря, в российском Новосибирске произошел пожар. Горели склады на площади 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма было видно из разных концов города.
По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект.
"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности - энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрывозащитное оборудование", - подчеркнул он.
Пожар в Новосибирске - видео:
Удары по территории РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 11 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. После удара по нефтебазе возник пожар.
Также в ночь с 10 на 11 декабря было громко и в российском Таганроге. В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 - из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.
Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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