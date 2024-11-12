На месте удара пожар: ВСУ поразили важную цель в Белгородской области - детали

Поражение складов ГСМ на территории РФ создает значительные логистические трудности для российских оккупационных войск, отметили в Генштабе ВСУ.

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ВСУ поразили важную цель в Белгородской области - детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Силы обороны атаковали склад ГСМ в Белгородской области РФ

На месте удара возник пожар

В ночь на 12 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб" в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, взаимодействуя с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб" вблизи города Старый Оскол в Белгородской области РФ.

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"Результаты боевой работы уточняются, по предварительной информации на территории объекта возник пожар", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражение таких объектов создает значительные логистические трудности для российской армии и существенно ослабляет ее наступательные возможности.

Ракеты украинского производства и их дальность поражения / Инфографика: Главред

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 ноября Силы обороны Украины атаковали склады боеприпасов 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывшего 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

Эта атака была направлена на ослабление российских артиллерийских подразделений, особенно тех, что действуют в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Также, как сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, украинские дроны нанесли удар по Алексинскому химическому комбинату, который производит боеприпасы, порох и другие материалы для российского военно-промышленного комплекса.

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