У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

Рютте одобрительно отозвался о предложении Трампа для Украины и России остановиться на фронте там, где они есть.

https://glavred.info/world/u-putina-zakanchivayutsya-dengi-idei-i-soldaty-ryutte-10709372.html Ссылка скопирована

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Марк Рютте:

В Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой

Переговоры движутся в правильном направлении

Санкции усилят давление на Путина

Российский диктатор Владимир Путин потерял за время войны против Украины очень много солдат и денег. Сейчас необходимо усилить давление на него. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции по итогам встречи "коалиции решительных".

Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада является эффективной.

видео дня

Рютте положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа относительно того, чтобы Украина и Россия прекратили огонь на позициях, на которых они находятся сейчас.

"Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", - добавил Рютте.

По словам генсека НАТО, "по обе стороны Атлантики мы хотим, чтобы эта война закончилась, и плодотворные дискуссии на этой неделе в Вашингтоне, вчера в Европейском совете и сейчас в Лондоне свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении".

Рютте напомнил, что всего два дня назад был в Вашингтоне, где имел "очень плодотворную встречу с президентом Трампом".

"Санкции, которые США ввели против крупнейших российских нефтяных компаний, лишат их доходов и значительно усилят давление на Путина, чтобы он садился за стол переговоров. И они еще раз показывают, что президент Трамп абсолютно предан делу прекращения этой войны и установления длительного мира в Украине", - убежден он.

Как может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Петр Олещук считает, что наиболее вероятным вариантом является замораживание конфликта вдоль линии фронта, с одновременной подготовкой сторон к новому этапу боевых действий, который может как состояться, так и нет. Олещук отмечает, что есть небольшая вероятность, что такое замораживание произойдет еще в этом году

"Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, как по мне, самый вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - отметил он.

Повлияют ли на РФ новые санкции - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики The New York Times сомневаются, что санкции существенно повлияют на военные цели Путина. Российские компании уже готовы к ограничениям, а сам диктатор готов к большим потерям ради своих планов. Кроме того, мнение Трампа может измениться.

Россия научилась обходить санкции через теневой флот и буферные компании в третьих странах. Ограничения на экспорт нефти могут лишь сократить поставки и повысить цены, стимулируя дальнейший обход санкций.

Санкции и отмена встречи Трамп-Путин - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что пришло время для санкций США против России. После этого Вашингтон ввел новые ограничительные меры, под которые попали компании Лукойл, Роснефть и еще 30 связанных с ними юридических лиц.

Ранее Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. По его словам, сейчас она считается нецелесообразной, однако он надеется провести такую встречу в будущем.

Вскоре Путин назвал новые санкции США попыткой давления на Россию, которая якобы не повлияет на экономику. Относительно встречи с Трампом в Будапеште, Путин заявил, что она перенесена, а не отменена

Как сообщал Главред, Трамп требует от Путина конкретных действий для урегулирования войны в Украине, а не только разговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп давно разочарован отсутствием прогресса с обеих сторон и готов проводить встречу с Путиным только если она принесет реальные результаты.

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред