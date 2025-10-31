Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"

Впереди выходные и самое время приготовить вкусный, яркий и аппетитный салат "Чикаго" на семейный ужин. Готовится он очень легко, а простой набор ингредиентов порадует любую хозяйку.
Кстати, вместо колбасы можно использовать отваренное куриное филе, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат "Чикаго" - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры
- Сыр
- Грибы
- Лук
- Майонез
- Колбаса
- Яйца вареные
- Специи
Предварительно обжарьте нарезанные грибы с луком на растительном масле и охладите.
Рекомендуем собирать салат в специальном кольце.
Первый слой: нарезанная полукопченая колбаса, майонез.
Второй слой: натертый твердый сыр, майонез.
Третий слой: обжаренные грибы с луком
Четвертый слой: натертый яйца, майонез. Также можно добавить измельченный чеснок.
Пятый слой: нарезанный помидоры.
Дайте салату немножко настояться и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Чикаго":
Вас может заинтересовать:
- Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут
- Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут
- Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринаде
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред