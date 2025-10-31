Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"

Рецепт салата, который не останется без внимания.

Впереди выходные и самое время приготовить вкусный, яркий и аппетитный салат "Чикаго" на семейный ужин. Готовится он очень легко, а простой набор ингредиентов порадует любую хозяйку.

Кстати, вместо колбасы можно использовать отваренное куриное филе, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат "Чикаго" - рецепт

Ингредиенты:

Помидоры

Сыр

Грибы

Лук

Майонез

Колбаса

Яйца вареные

Специи

Предварительно обжарьте нарезанные грибы с луком на растительном масле и охладите.

Рекомендуем собирать салат в специальном кольце.

Первый слой: нарезанная полукопченая колбаса, майонез.

Второй слой: натертый твердый сыр, майонез.

Третий слой: обжаренные грибы с луком

Четвертый слой: натертый яйца, майонез. Также можно добавить измельченный чеснок.

Пятый слой: нарезанный помидоры.

Дайте салату немножко настояться и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

