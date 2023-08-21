'Прилеты в Москве нам на пользу': Коваленко объяснил, как это влияет на власть Путина

Дроны имеют разведывательную функцию-они пролетели над территорией РФ не просто так, считает Александр Коваленко.

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Атака дронов на Москву / коллаж: Главред, скриншот: соцсети

На сайте Главред состоялся чат с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко. Общаясь с читателями, он рассказал, какие последствия для российского политического режима могут иметь прилеты по российским городам, прежде всего по Москве и как это влияет на власть Путина.

"Никак. Но эти прилеты нам на пользу. То, что два дрона прилетели в Москва-Сити, где располагались министерства - это хорошо. Была парализована работа министерств, непосредственно участвующих в финансировании, поддержке и обеспечении войны против Украины. Кто - то сетовал, что мы зря потратили эти дроны, поразили здание и разрушили какой-то этаж - так говорят люди с небольшим умом. Во-первых, была заблокирована работа министерств. Один только Минпромторг, занимающийся не только тем, что завозит в Россию пальмовое масло и бананы, но и тем, что имеет патронат над рядом военно-технических проектов, например, разведывательно-ударного "Форпост-Ру" (это такой БПЛА) и не только", - пояснил Коваленко.

По словам эксперта, дроны имеют разведывательную функцию - они пролетели над территорией РФ не просто так, а собирали разведывательную информацию.

"А как реагируют россияне на такие удары? Да они же хилые, аморфные и беспозвоночные. В них что-то громко взорвалось в Сергиевом Посаде, какое-то крупное предприятие-какой была реакция россиян? Они как медузы. Поэтому ничего там в этом смысле не изменится. Но главное, что нам все это на пользу - и тот завод, и Москва-Сити, и все остальное", - добавил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Взрывы в России

Напомним, что Москву атаковали беспилотники, россияне в панике закрыли аэропорты. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты ограничили вылет самолетов.

Над столицей агрессора России пролетел БПЛА - были слышны взрывы. Над аэропортом Внуково в столице страны-оккупанта Российской Федерации Москве закрывали небо, задерживались вылеты и прилеты рейсов самолетов.

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА.

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