В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛА

Над аэропортом Внуково в столице страны-оккупанта Российской Федерации Москве закрывали небо, задерживались вылеты и прилеты рейсов самолетов.

https://glavred.info/world/v-moskve-progremel-vzryv-bpla-upal-nedaleko-ot-moskva-siti-10492498.html Ссылка скопирована

Москву 11 августа утром атаковал неизвестный беспилотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В столице государства-оккупанта России Москве прогремел взрыв. В одном из районов города, рядом с Карамышинским гидроузлом, упал неизвестный беспилотник. Причина падения БПЛА конкретно не установлена.

Как сообщил Telegram-канал Mash, утром, 11 августа, в Москве, беспилотник самолетного типа упал на Карамышевской набережной в Хорошово-Мневниках.

По предварительной информации, БПЛА летел вдоль русла реки на высоте 150 метров, после чего был слышен взрыв. Возможно, сработала ПВО российских оккупантов.

видео дня

Сообщается, что осколки бесплотника упали на больницу имени Ворохова.

Кадры беспилотника в Москве 11 августа

Дым в одном из районов Москвы после падения БПЛА / Скриншот Главред

БПЛА атаковал Москву – мэр

Московский градоначальник Сергей Собянин подтвердил пролет БПЛА над Москвой. Говорит, что беспилотник якобы был "ликвидирован ПВО".

"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сказал Собянин.

Новость дополняется