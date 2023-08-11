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В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛА

Андрей Ганчук
11 августа 2023, 11:03 обновлено 11 августа, 11:33
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Над аэропортом Внуково в столице страны-оккупанта Российской Федерации Москве закрывали небо, задерживались вылеты и прилеты рейсов самолетов.
Москва, взрывы
Москву 11 августа утром атаковал неизвестный беспилотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В столице государства-оккупанта России Москве прогремел взрыв. В одном из районов города, рядом с Карамышинским гидроузлом, упал неизвестный беспилотник. Причина падения БПЛА конкретно не установлена.

Как сообщил Telegram-канал Mash, утром, 11 августа, в Москве, беспилотник самолетного типа упал на Карамышевской набережной в Хорошово-Мневниках.

По предварительной информации, БПЛА летел вдоль русла реки на высоте 150 метров, после чего был слышен взрыв. Возможно, сработала ПВО российских оккупантов.

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Сообщается, что осколки бесплотника упали на больницу имени Ворохова.

Кадры беспилотника в Москве 11 августа

Москва
Дым в одном из районов Москвы после падения БПЛА / Скриншот Главред

БПЛА атаковал Москву – мэр

Московский градоначальник Сергей Собянин подтвердил пролет БПЛА над Москвой. Говорит, что беспилотник якобы был "ликвидирован ПВО".

"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сказал Собянин.

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