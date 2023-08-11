В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛА

В столице государства-оккупанта России Москве прогремел взрыв. В одном из районов города, рядом с Карамышинским гидроузлом, упал неизвестный беспилотник. Причина падения БПЛА конкретно не установлена.
Как сообщил Telegram-канал Mash, утром, 11 августа, в Москве, беспилотник самолетного типа упал на Карамышевской набережной в Хорошово-Мневниках.
По предварительной информации, БПЛА летел вдоль русла реки на высоте 150 метров, после чего был слышен взрыв. Возможно, сработала ПВО российских оккупантов.
Сообщается, что осколки бесплотника упали на больницу имени Ворохова.
Кадры беспилотника в Москве 11 августа
БПЛА атаковал Москву – мэр
Московский градоначальник Сергей Собянин подтвердил пролет БПЛА над Москвой. Говорит, что беспилотник якобы был "ликвидирован ПВО".
"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сказал Собянин.
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