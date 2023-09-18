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"От чего это спасло бы?": россиян высмеяли за "лайфхак" с покрышками на "Тушках"

Яна Ставская
18 сентября 2023, 16:50 обновлено 18 сентября, 17:02
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Единственный вариант спасти самолеты РФ от "бавовны" - перегонять их с аэродрома на аэродром.
'От чего это спасло бы?': россиян высмеяли за 'лайфхак' с покрышками на 'Тушках'
Самолеты с покрышками все равно видны под инфракрасными камерами / Коллаж: Главред, спутниковые снимки: Maxar Technologies

Российским оккупантам не удастся спастись от атак неизвестных БПЛА за счет покрышек на стратегических бомбардировщиках. Чтобы уберечь технику от повреждений, россияне будут вынуждены постоянно перегонять Ту-95.

Авиационный аналитик Константин Криволап в эфире FREEDOM фактически высмеял "ноу-хау" оккупантов по покрышкам.

"Устройство с этими покрышками... Еще поставили бы панцирные кровати, было бы совсем хорошо. На танки же ставят какие-то сетки... Ну, панцирные кровати из казарм повытаскивали и поставили на самолеты, было бы эффективнее. От чего это спасло бы?" - задал риторический вопрос Криволап.

Он отметил, что сами Ту-95 являются старыми машинами

"Импортные запчасти там, вероятно, вряд ли (есть - Главред). Возможно, там стоит какое-то новое навигационное оборудование. Может, сделано что-то по приборам... Ну, неизвестно. Интересно, они хоть туалет там поставили, или нет?! Потому что первые Ту-95 летали с ведрами", - высказался эксперт.

Эти самолеты россияне вынуждены перегонять с аэродрома на аэродром. Но не все базы могут обеспечить комплексное обслуживание Ту-95.

"База "Оленья" под Мурманском... туда приземлялись стратегические бомбардировщики перед тем, как начинать патрулирование. Там серьезной базы не развернуто, там просто заправка. Там ограниченная территория для самолетов. Они были вынуждены взлететь с "Энгельса" на эту "Оленью". Другая точка дислокации, где они могут нормально обслуживать самолеты, - это аэродром "Украинка" в Амурской области. Им приходится периодически перелетать на "Энгельс", чтобы хоть немножко там обслужиться. А так им придется летать еще дальше - в "Украинку", - объяснил Криволап.

Удары по росавиации и покрышки на Ту-95

Последний месяц военные объекты россиян на оккупированных территориях и в самой России атакуют едва не каждый день. Жалуются россияне и на удары БПЛА по военным аэродромам.

В частности, в конце августа диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ.

Однако враг пытается защищать технику и прибегает к "профилактическим" мерам. Например, CNN показал спутниковые снимки, сделанные на "Энгельсе" в Саратовской области (незадолго после "бавовны"), на которых Ту-95 были обложены автомобильными шинами.

Эксперты указывают, что самолеты с покрышками все равно видны под инфракрасными камерами.

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война в Украине Ту-95 война России и Украины
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