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РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантов

30 августа 2022, 15:22

Украинцы создали ложные цели, напоминающие современные ракетные системы США. Их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских БПЛА.

HIMARS, ракета Калибр
Россияне потратили не менее 10 крылатых ракет Калибр на деревянные HIMARS / Фото Минобороны США, Википедия

Россиийские оккупанты потратили как минимум 10 дорогих ракет Калибр на удары по макетам-приманкам из дерева, которые они приняли за американские ракетные системы HIMARS, которые есть на вооружении ВСУ.

Как пишет The Washington Post, украинцы перехитрили захватчиков, создав ложные цели, напоминающие современные ракетные системы США.

Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень", — сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Россияне потратили не менее 10 крылатых ракет Калибр на деревянные HIMARS. К слову, стоимость одного Калибра составляет около $6,5 млн.

Отмечается, что после этого успеха в Украине решили увеличить производство макетов-приманок.

К слову, в Генштабе России периодически отчитываются об "уничтожении" американских ракетных систем HIMARS в Украине.

Как сообщал Главред, 17 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российскими оккупантам не удалось уничтожить на фронте ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые США предоставили Украине. По его словам, все заявления, которые распространяет российская пропаганда о якобы уничтожении таких систем, не соответствуют действительности.

В Пентагоне также опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Другие новости:

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