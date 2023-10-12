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Россия готовится атаковать гражданские судна в Черном море - разведка Британии

Юлия Куришко
12 октября 2023, 16:59 обновлено 12 октября, 17:17
В прошлом месяце британская разведка рассекретила данные, согласно которым солдаты РФ хотели ударить ракетами по грузовому судну.
Россия готовится атаковать гражданские судна в Черном море - разведка Британии
Россия готовится к новым атакам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Разведка Британии сообщила, что Россия планирует снова атаковать гражданские суда в Черном море. Она может закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам.

"Россия продолжает тратить огромные ресурсы на свою саморазрушительную войну. Чем дольше Россия воюет, тем больше она теряет и тем слабеет. Россия понесла почти 200 тысяч потерь и 50 тысяч ее солдат были убиты", - заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, передает пресс-служба британской разведки.

По его словам, несмотря на это, Россия продолжает "эту отвратительную с моральной точки зрения кампанию".

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Дипломат напомнил, что в прошлом месяце британская разведка рассекретила данные, согласно которым солдаты РФ хотели ударить ракетами по грузовому судну в украинском порту.

"На прошлой неделе Великобритания рассекретила новые разведданные, которые свидетельствуют о том, что Россия может продолжать атаки на гражданское судоходство, в частности, закладывая взрывные устройства на подходах к украинским портам", - добавил Окотт.

Напомним, что в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ. Плетенчук сообщил, что российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой".

ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин", который принадлежит флоту России. ВСУ прокомментировали подрыв крупного сторожевого корабеля Черноморского флота России во время рейда в Севастополе. Силы обороны уточняют детали инцидента.

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война в Украине Черное море черноморский флот РФ британская разведка
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