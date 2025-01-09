"Вам не стыдно?": польские политики устроили громкую ссору из-за Украины

Дональд Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому.

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Дональд Туск отреагировал на заявление Кароля Навроцкого / Коллаж: Главред, фото: Facebook/donaldtusk, Facebook/drKarolNawrocki

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Дональд Туск ответил на высказывания Кароля Навроцкого

Навроцкий заявил, что "не видит Украину в НАТО и ЕС"

Польский премьер-министр Дональд Туск резко ответил на провокационные высказывания оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого, заявившего, что не видит Украину в ЕС и НАТО.

В своем сервисе микроблогов X (Twitter), Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому – политсилы, которая поддерживает кандидатуру Навроцкого на выборах.

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"Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?", – написал Туск.

/ @donaldtusk

Скандальное высказывание Навроцкого

Ранее в эфире польского ТВ в беседе с Навроцким ведущий напомнил, что "Дональд Трамп не видит Украину в НАТО" и спросил, какое мнение по этому поводу у кандидата от ПиС.

В ответ Навроцкий пояснил, что по этому вопросу у него "есть фиксированное мнение".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО", – заявил Навроцкий.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, возмутился из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak. При этом он использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности.

Ранее в Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты. Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при одном важном условии.

Как сообщал Главред, ранее в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину. В Польше пообещали оказать Украине поддержку в другом виде.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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