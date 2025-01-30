Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

Виталий Кирсанов
30 января 2025, 18:58
77
По словам министра внутренних дел Словакии, еще девяти лицам планируют запретить въезд в страну.
Словакия
Украинец якобы планировал свергнуть Фицо / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

  • В Словакии хотят, чтобы депортированного украинца отправили в армию
  • Словацкие власти не раскрывают личность украинца
  • В украинском МИД прокомментировали депортацию

В Словакии на фоне крупных антиправительственных протестов местная полиция заявила о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота. Об этом пишет издание Dennik N со ссылкой на президента полиции Яну Машкарову.

"Сейчас один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", - заявила Машкарова и заверила, что депортация должна состояться "как можно быстрее".

видео дня

Комитет по военным вопросам и безопасности парламента Словакии должен был обсудить отчет спецслужб о якобы подготовке государственного переворота, но заседание не состоялось. Председатель комитета Рихард Глюк, представляющий правящую партию Smer, заявил, что депортация в Украину будет для задержанного "самым большим наказанием".

"Потому что я предполагаю, что его задержат и отправят в армию", - заявил он.

По словам министра внутренних дел Словакии Матуша Эштока, еще девяти лицам планируют запретить въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону.

При этом словацкие власти не раскрывают личность человека, которого депортируют. В словацкой оппозиции тоже не знают, о ком идет речь, и вообще сомневаются, что государственный переворот действительно готовился.

"Так же, как была сфабрикована информация о подготовке Майдана, так же может быть сфабрикована информация о человеке, которого собираются выслать, независимо от того, был ли он в чем-то задействован", - заявил оппозиционный депутат Юрай Крупа.

В украинском МИД сообщили "Интерфакс-Украина", что ведомству известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения.

Посольство Украины в Словакии установило связь с задержанным и его родными, консулы оказывают необходимую поддержку гражданину Украины, у которого также есть частный адвокат, добавили в министерстве.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", – проинформировали в ведомстве.

В МИД Украины добавили, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле.

Напряженные отношения между Киевом и Фицо - последние новости

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования всей помощи Украине от Европейского Союза, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного блокирования помощи Украине от ЕС. Зеленский напомнил, что недавно бывший президент США Дональд Трамп принял решение, которое открывает возможность значительного увеличения экспорта американского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

Как писал Главред, Министерство иностранных дел Украины жестко ответило на хамские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В МИД Украины расценивают эти очередные абсурдные заявления из Словакии как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. В МИД порекомендовали премьер-министру Словакии посмотреть не за границу, а в зеркало.

Другие новости:

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Словакии протесты госпереворот Роберт Фицо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

20:00Мир
Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

18:32Украина
Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

18:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

19:50

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

19:10

Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФмнение

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
19:02

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

18:58

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

18:46

Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

18:32

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Реклама
18:11

Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

18:10

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

17:43

РФ бьет по Украине "Шахедами" с новой "начинкой": Ермак предупредил об опасности

17:34

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный домФото

17:04

Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

17:03

Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

16:54

Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

16:51

Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариумеВидео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

16:10

Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

15:58

Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

Реклама
15:47

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

15:25

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

15:19

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - МорозовВидео

15:10

"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

14:51

"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

14:40

Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

13:57

Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогнозВидео

13:56

ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

13:51

Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психологаВидео

13:33

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

13:31

Попыткой оправдать сына Порошенко, его адвокат лишь признал, что тот уклонист - эксперт

13:25

"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

12:44

Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

12:36

В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

12:33

У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

12:30

"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

12:19

Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

12:12

Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

12:09

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

12:00

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

Реклама
11:48

Топ-способы без повреждения волос: как сделать кудри за ночь

11:48

"Наши позиции разрушены": в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление

11:43

Отключение электроэнергии в Украине в феврале: Укрэнерго сделало заявление

11:39

Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять