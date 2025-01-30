Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

По словам министра внутренних дел Словакии, еще девяти лицам планируют запретить въезд в страну.

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Украинец якобы планировал свергнуть Фицо / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

В Словакии хотят, чтобы депортированного украинца отправили в армию

Словацкие власти не раскрывают личность украинца

В украинском МИД прокомментировали депортацию

В Словакии на фоне крупных антиправительственных протестов местная полиция заявила о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота. Об этом пишет издание Dennik N со ссылкой на президента полиции Яну Машкарову.

"Сейчас один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", - заявила Машкарова и заверила, что депортация должна состояться "как можно быстрее". видео дня

Комитет по военным вопросам и безопасности парламента Словакии должен был обсудить отчет спецслужб о якобы подготовке государственного переворота, но заседание не состоялось. Председатель комитета Рихард Глюк, представляющий правящую партию Smer, заявил, что депортация в Украину будет для задержанного "самым большим наказанием".

"Потому что я предполагаю, что его задержат и отправят в армию", - заявил он.

По словам министра внутренних дел Словакии Матуша Эштока, еще девяти лицам планируют запретить въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону.

При этом словацкие власти не раскрывают личность человека, которого депортируют. В словацкой оппозиции тоже не знают, о ком идет речь, и вообще сомневаются, что государственный переворот действительно готовился.

"Так же, как была сфабрикована информация о подготовке Майдана, так же может быть сфабрикована информация о человеке, которого собираются выслать, независимо от того, был ли он в чем-то задействован", - заявил оппозиционный депутат Юрай Крупа.

В украинском МИД сообщили "Интерфакс-Украина", что ведомству известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения.

Посольство Украины в Словакии установило связь с задержанным и его родными, консулы оказывают необходимую поддержку гражданину Украины, у которого также есть частный адвокат, добавили в министерстве.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", – проинформировали в ведомстве.

В МИД Украины добавили, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле.

Напряженные отношения между Киевом и Фицо - последние новости

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования всей помощи Украине от Европейского Союза, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного блокирования помощи Украине от ЕС. Зеленский напомнил, что недавно бывший президент США Дональд Трамп принял решение, которое открывает возможность значительного увеличения экспорта американского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

Как писал Главред, Министерство иностранных дел Украины жестко ответило на хамские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В МИД Украины расценивают эти очередные абсурдные заявления из Словакии как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. В МИД порекомендовали премьер-министру Словакии посмотреть не за границу, а в зеркало.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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