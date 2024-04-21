Это не просто судно: раскрыто значение потери для россиян еще одного корабля

У россиян в последние дни наблюдаются очередные потери в кораблях.

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Украина продолжает наносить удары по ЧФ России / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Ивана Киричевского

Подбитое Украиной судно россиян "Коммуна" выполняло поисково-спасательные миссии. Для оккупантов это дефицитный корабль, считает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

"Это не просто судно, которое до этого момента было старейшим в мире плавучим судном военного назначения. "Коммуна" отличается также и специфической конструкцией - это катамаран с длиной корпуса почти 100 метров и водозамещением 3000 тонн", - рассказал о характеристиках "Коммуны" Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что "Коммуна" была поисково-спасательным судном именно для подводных лодок.

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Киричевский связывает недавние атаки на Черноморский флот россиян с анонсированным ранее пакетом помощи от Швеции с морскими торпедами и минами.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Коммуна – что известно о поражении судна

В воскресенье утром, 21 апреля, в оккупированном Крыму прогремели новые взрывы. Оккупанты хвастались, что им удалось отбить атаку на один корабль.

В то же время партизаны писали, что у врага якобы есть ликвидированные и "трехсотые" среди живой силы, на что указывала активность в этом районе "скорых".

По словам спикера ВМСУ, россияне продолжают прикрывать свои боевые единицы суднами обеспечения из состава Черноморского флота. Украина анонсировала удары по врагу на полуострове.

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