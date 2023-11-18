Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

Потоплению крейсера "Москва" подразделениями Вооруженных сил Украины в апреле 2022 года содействовало необычное атмосферное явление.
Крейсер находился далеко за стандартными пределами видимости украинских радаров, приблизительно в 120 км от Одессы. Несмотря на это, корабль был поражен украинскими крылатыми ракетами "Нептун", говорится в статье издания Bulletin of the American Meteorological Society.
Как выяснили шведские метеорологи, во время атаки на крейсер имела место инверсия показателя преломления — явление, при котором показатель преломления атмосферы быстро падает с ростом высоты. Благодаря этому, электромагнитные волны преломляются и огибают поверхность Земли, распространяясь дальше, чем обычно.
Подчеркивается, что именно это природное явление позволило ВСУ увидеть крейсер на радарах и поразить его. По оценкам ученых, стандартный горизонт видимости украинского радара составлял 46 км.
Что известно об электромагнитных волнах в атмосфере
Как уточняют ученые, обычно величина, которая описывает распространение электромагнитных волны в атмосфере с учетом кривизны Земли (так называемый "модуль приведенного коэффициента преломления") растет с высотой. Если эта величина растет недостаточно быстро, то электромагнитные волны будут немного "загибаться" вниз при распространении. Когда эта величина начинает убывать с высотой, атмосфера приобретает свойства волновода — электромагнитные волны как бы попадают в ловушку и начинают "прижиматься" к земле.
Метеорологи воспользовались историческими данными Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), которые реконструируют распределение температуры, давления и парциального давления водяного пара на разных высотах. По этим данным ими были рассчитаны профили показателя преломления атмосферы.
Далее ученые решили уравнения, описывающие распространение сигнала радара в зависимости от расстояния до радара и высоты с учетом показателя преломления. С учетом данных об эффективном радарном сечении рассеяния "русского военного корабля", ученые пришли к выводу, что именно с 16 до 21 часов 13 апреля 2022 года атмосфера была в таком состоянии, что радары должны были обнаружить корабль даже на большей дистанции от Одессы.
Ученые резюмируют, что в условиях войны не следует пренебрегать научными данными метеорологии.
Как уничтожили крейсер Москва
Ранее стали известны новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера Москва. После того, как российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и как только это зафиксировали, сразу были выпущены две ракеты.
После того, как российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и как только это зафиксировали, сразу были выпущены две ракеты Нептун.
ВСУ поняли, что Нептуны попали в цель, когда Москва внезапно двинулась и пыталась спрятаться за "вышки Бойко". А также потому, что к флагману российского флота одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и спасательные операции очень усложнились.
На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.
В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.
С затонувшего российского крейсера Москва, который был подбит украинскими ракетами Нептун, оккупанты забрали тела погибших моряков и секретную документацию, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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