ВСУ отбросили россиян от важного города на Востоке: что известно о ходе боев

Кратко:
- ВСУ отбросили россиян от Купянска
- Силы врага, которые пытаются форсировать реку сразу уничтожаются украинскими войсками
Силы обороны Украины успешно отбросили российские оккупационные войска от Купянска на Харьковщине и держат ситуацию на подступах к городу под контролем. Любая вражеская техника сразу уничтожается украинскими огневыми средствами, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Волошин отметил, что российские войска пытаются действовать малыми штурмовыми группами, постепенно накапливая силы, но без активного использования бронетехники.
"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска, - ред.) отброшен. Техника, враг, который пытается перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами", - сказал Волошин
Он подчеркнул, что Силы обороны сохраняют контроль за ситуацией. Волошин отметил, что даже если россиянам удается переправить несколько групп в составе 8-10 человек, до берега обычно доходят лишь 2-3 из них, поскольку остальные уничтожаются украинскими силами еще во время попыток продвижения.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска переправляются на лодках на правый берег Оскола в Купянском районе, но украинские силы успешно ликвидируют эти группы. Об этом информирует Укринформ.
"Да, такие факты были. Это постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям. По тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки", - сказал Синегубов.
Бои на Купянском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины завершили операцию по выбиванию российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.
По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, все атаки российских оккупантов на город успешно отбиты, и сейчас Купянску ничего не угрожает.
Тем временем военные Третьей штурмовой бригады полностью зачистили населенный пункт Копанки, расположенный на стратегически важном направлении Харьковщины. Как сообщили бойцы, поселок теперь находится под контролем ВСУ. Во время операции украинские силы не только ликвидировали группировку российских оккупантов, но и взяли в плен значительное количество военных 1-й танковой армии РФ. Интересно, что во время этих событий российская артиллерия калибра 152 мм наносила удары по своим же позициям.
Другие новости:
- Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters
- Отключения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября
- ВСУ мощно атаковали важные военные объекты РФ ракетами ATACMS: Россия в панике
Кто такой Назар Волошин?
Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред