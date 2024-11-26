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ВСУ отбросили россиян от важного города на Востоке: что известно о ходе боев

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 18:21
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Силы обороны контролируют ситуацию на Купянском направлении и смогли отбросить российские войска от Купянска на Харьковщине.
ВСУ отбросили россиян от важного города на Востоке: что известно о ходе боев
Новости Украины - ВСУ отбросили россиян от важного города / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Кратко:

  • ВСУ отбросили россиян от Купянска
  • Силы врага, которые пытаются форсировать реку сразу уничтожаются украинскими войсками

Силы обороны Украины успешно отбросили российские оккупационные войска от Купянска на Харьковщине и держат ситуацию на подступах к городу под контролем. Любая вражеская техника сразу уничтожается украинскими огневыми средствами, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Волошин отметил, что российские войска пытаются действовать малыми штурмовыми группами, постепенно накапливая силы, но без активного использования бронетехники.

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"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска, - ред.) отброшен. Техника, враг, который пытается перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами", - сказал Волошин

Он подчеркнул, что Силы обороны сохраняют контроль за ситуацией. Волошин отметил, что даже если россиянам удается переправить несколько групп в составе 8-10 человек, до берега обычно доходят лишь 2-3 из них, поскольку остальные уничтожаются украинскими силами еще во время попыток продвижения.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска переправляются на лодках на правый берег Оскола в Купянском районе, но украинские силы успешно ликвидируют эти группы. Об этом информирует Укринформ.

"Да, такие факты были. Это постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям. По тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки", - сказал Синегубов.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Бои на Купянском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины завершили операцию по выбиванию российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, все атаки российских оккупантов на город успешно отбиты, и сейчас Купянску ничего не угрожает.

Тем временем военные Третьей штурмовой бригады полностью зачистили населенный пункт Копанки, расположенный на стратегически важном направлении Харьковщины. Как сообщили бойцы, поселок теперь находится под контролем ВСУ. Во время операции украинские силы не только ликвидировали группировку российских оккупантов, но и взяли в плен значительное количество военных 1-й танковой армии РФ. Интересно, что во время этих событий российская артиллерия калибра 152 мм наносила удары по своим же позициям.

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Кто такой Назар Волошин?

Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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война в Украине Купянск Купянское направление
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