Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

Успение Пресвятой Богородицы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что означает праздник Успение Пресвятой Богородицы

Что можно и нельзя делать в этот день

15 августа православные верующие отмечают один из самых почитаемых праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует окончание земного пути Божией Матери и Ее вознесение к Сыну — Иисусу Христу.

Что означает праздник Успение Пресвятой Богородицы?

Слово "успение" в церковной традиции означает мирную кончину, а не смерть в привычном понимании. Для христиан это день не скорби, а духовной радости — Богородица покинула земную жизнь, но продолжает молиться за людей и помогать им.

Что нельзя делать на Успение 15 августа?

В этот день запрещены шумные вечеринки, ссоры и сквернословие. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, стиркой и уборкой. Также в народных традициях считалось, что на Успение нельзя отказывать в помощи нуждающимся — это может принести несчастье.

Что нужно сделать на Успение Пресвятой Богородицы

Верующие идут в храм на праздничную литургию, причащаются и молятся у иконы Богородицы. Принято угощать бедных и помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. В народе этот день также был временем завершения жатвы и освящения плодов нового урожая.

В чем разница между Вознесением и Успением?

Вознесение — это событие, когда Иисус Христос после Воскресения поднялся на небеса в Своей плоти. Успение же связано с Пресвятой Богородицей и ее переходом в жизнь вечную, после чего она была вознесена душой и телом в небесные обители.

Что просят у иконы Успение Пресвятой Богородицы?

Перед этой иконой верующие молятся о здоровье близких, семейном благополучии, защите от бед и скорбей. Часто просят помощи в разрешении сложных жизненных ситуаций и духовной поддержки в трудные времена.

Успение Пресвятой Богородицы — это день, когда важно очистить душу, вспомнить о милосердии и провести время в мире и тишине, обращаясь с молитвой к Матери Божьей.

