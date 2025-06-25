Военному бюджету Путина готовят удар: появились детали

Украина обсудила следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию.

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ЕС готовит санкции против военного бюджета Путина / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, УНИАН

Кратко:

Киев ожидает, что санкции будут действительно мощными

Сибига обсудил с Каллас процесс вступления Украины в ЕС

Украина ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые ударят по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

"Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина", - отметил министр. видео дня

Кроме того, Сибига добавил, что обсудил с Каллас необходимость продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.

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Как сообщал Главред, Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям - был четкий сигнал из Берлина. Мировые лидеры будут давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Также ранее сообщалось, что на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям. Президент Литвы подчеркнул, что Москва представляет угрозу для всей Европы.

Кроме того, Европа сейчас созревает к тому, чтобы повлиять на Словакию и Венгрию и заставить их поддержать санкции против страны-агрессора России.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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