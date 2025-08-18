Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

О чем сказал Золотарев:
- Результат переговоров Зеленского и Трампа не будет положительным для Украины
- Власти Украины оказались в ситуации цугцванг
- Путин может продолжать войну до 2030 года
От встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне Украине не стоит ожидать положительных результатов. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По его мнению, украинское руководство окажется перед выбором между поражением государства и его уничтожением, то есть в ситуации цугцванга.
Первый сценарий означает потерю около 20% территории и фактическую легализацию российских захватов, что будет сопровождаться огромными человеческими жертвами и экономическими разрушениями, в том числе и в таких регионах, как Херсонщина, которая зависела от воды Каховского водохранилища.
Второй сценарий предусматривает продолжение войны с риском обвала фронта и угрозой потери значительно больших территорий, чем Донбасс.
"Судя по всему, Белый дом хочет, чтобы Трамп говорил с Зеленским тет-а-тет, без европейцев. Такой формат наводит на определенные мысли. Во-первых, европейских лидеров Трамп считает несубъектными и не видит в упор. Во-вторых, произошел странный поворот - Трамп переобулся в воздухе и буквально за несколько дней сменил позицию и стал продвигать требования Кремля", - указывает эксперт.
Золотарев отметил, что Путин не планирует завершать войну против Украины. Его тактика заключается в том, чтобы предложить условия, которые гарантированно отклонит Владимир Зеленский, а затем перекладывать ответственность за отсутствие мира на Киев, подавая Зеленского как часть проблемы. В переговорах Виткоффа и Дмитриева речь идет о масштабных проектах США и России на сумму около пяти триллионов долларов, и Кремль пытается отделить экономические интересы от войны. При этом, по словам эксперта, Путин планирует продолжать боевые действия как минимум до 2030 года, имея уже детально выстроенную стратегию.
"Поэтому встреча Зеленского и Трампа не принесет нам ничего положительного. Возможно, Зеленский попытается согласиться на требования о выводе войск с Донбасса, но реализовать на практике это будет сложно: военные объяснят, какими будут последствия для Харьковской и Днепропетровской областей. Ведь Россия прямо говорит, что озвученные требования - это только начало, а потом еще будут обсуждаться Харьковская, Сумская и Днепропетровская области. Это гнилой план", - указывает политолог.
Он также подчеркнул, что в случае отказа Украины выполнить требования Путина и Трампа последствия могут быть серьезными. США способны прекратить обмен разведданными, запретить передачу Украине американского оружия через третьи страны, ограничить финансовую помощь и другие формы поддержки. Это создаст для Украины крайне тяжелую ситуацию.
О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.
