Позиция Трампа резко изменится: эксглава МИД заявил о решающих месяцах для Украины

Ближайшие два месяца могут определить не только ситуацию на фронте, но и будущую позицию США в отношении РФ, а также дальнейший ход переговоров.

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Мирные переговоры — экс-глава МИД заявил о решающих месяцах для Украины / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

О чем сказал Владимир Огрызко:

Позиции Украины перед предстоящими переговорами с РФ укрепились

Результаты ВСУ на фронте изменят тональность заявлений Дональда Трампа

Главная задача дипломатии — удержать ситуацию в течение ближайших двух месяцев

Украина после саммита G-7 смогла укрепить свои позиции перед переговорами со страной-агрессором Россией. В то же время ближайший период может стать определяющим для дальнейшего развития не только ситуации на фронте, но и дипломатического процесса. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Наши позиции укрепились. Это факт. Прежде всего они укрепились благодаря нашим Вооруженным силам. Но мы правильно использовали это и, надеюсь, будем использовать и в дальнейшем, уже на дипломатическом уровне", — отметил Огрызко.

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По его мнению, важным остается и вопрос дальнейшего взаимодействия с Соединенными Штатами.

"Что касается изменения позиции США, то наша главная задача сейчас — удержать ситуацию по крайней мере на том уровне, на котором она находится, а возможно, даже улучшить ее в ближайшие два месяца. Если мы это сделаем, это напрямую повлияет на позицию Трампа и на тональность его заявлений в отношении Российской Федерации", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что результат этого периода в значительной степени будет зависеть от событий на поле боя и способности Украины продолжать давление на противника. По его словам, речь идет как о сдерживании действий российских войск, так и о нанесении ударов по важным объектам страны-агрессора.

"Это создаст благоприятный для нас фон. И очевидно, что Трамп будет принимать решения, которые в большей степени устроят Украину, чем то, чего от него можно было бы ожидать ранее", — подытожил он.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к более смелым действиям в отношении России. Он подчеркнул, что "зеленый свет" на решительные действия может изменить динамику переговоров и укрепить позиции Киева в международных дискуссиях. Ситуация остается напряженной.

Отметим, что заместитель государственного секретаря США Джереми Левин заявил об изменении ситуации на фронте. По его словам, перелом в войне дает Украине возможность закрепить успехи и усилить давление на противника для дальнейших переговоров.

Как ранее сообщал Главред, руководитель политико-правовых программ Игорь Рейтерович анализировал причины изменения позиции американской администрации. Рейтерович подчеркнул важность изменения позиции Трампа как фактора, который может повлиять на дальнейший ход дипломатических инициатив и переговоров.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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