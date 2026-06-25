Позиция Трампа резко изменится: эксглава МИД заявил о решающих месяцах для Украины

О чем сказал Владимир Огрызко:
- Позиции Украины перед предстоящими переговорами с РФ укрепились
- Результаты ВСУ на фронте изменят тональность заявлений Дональда Трампа
- Главная задача дипломатии — удержать ситуацию в течение ближайших двух месяцев
Украина после саммита G-7 смогла укрепить свои позиции перед переговорами со страной-агрессором Россией. В то же время ближайший период может стать определяющим для дальнейшего развития не только ситуации на фронте, но и дипломатического процесса. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.
"Наши позиции укрепились. Это факт. Прежде всего они укрепились благодаря нашим Вооруженным силам. Но мы правильно использовали это и, надеюсь, будем использовать и в дальнейшем, уже на дипломатическом уровне", — отметил Огрызко.
По его мнению, важным остается и вопрос дальнейшего взаимодействия с Соединенными Штатами.
"Что касается изменения позиции США, то наша главная задача сейчас — удержать ситуацию по крайней мере на том уровне, на котором она находится, а возможно, даже улучшить ее в ближайшие два месяца. Если мы это сделаем, это напрямую повлияет на позицию Трампа и на тональность его заявлений в отношении Российской Федерации", — подчеркнул он.
Эксперт считает, что результат этого периода в значительной степени будет зависеть от событий на поле боя и способности Украины продолжать давление на противника. По его словам, речь идет как о сдерживании действий российских войск, так и о нанесении ударов по важным объектам страны-агрессора.
"Это создаст благоприятный для нас фон. И очевидно, что Трамп будет принимать решения, которые в большей степени устроят Украину, чем то, чего от него можно было бы ожидать ранее", — подытожил он.
Мирные переговоры — последние новости по теме
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к более смелым действиям в отношении России. Он подчеркнул, что "зеленый свет" на решительные действия может изменить динамику переговоров и укрепить позиции Киева в международных дискуссиях. Ситуация остается напряженной.
Отметим, что заместитель государственного секретаря США Джереми Левин заявил об изменении ситуации на фронте. По его словам, перелом в войне дает Украине возможность закрепить успехи и усилить давление на противника для дальнейших переговоров.
Как ранее сообщал Главред, руководитель политико-правовых программ Игорь Рейтерович анализировал причины изменения позиции американской администрации. Рейтерович подчеркнул важность изменения позиции Трампа как фактора, который может повлиять на дальнейший ход дипломатических инициатив и переговоров.
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О персоне: Игорь Рейтерович
Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.
В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".
В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".
Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
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