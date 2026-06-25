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Глава ЕК под следствием из-за секретного чата с Зеленским: что обсуждали лидеры

Анна Ярославская
25 июня 2026, 09:00
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Среди участников тайной переписки, помимо Зеленского, были Мерц, Макрон, Мелони и Стармер.
Урсула фон дер Ляйен, Зеленский
В отношении Урсулы фон дер Ляйен начали расследование: в чем причина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в материале:

  • Почему Урсула фон дер Ляйен оказалась под следствием
  • С какими мировыми лидерами глава Еврокомиссии вела тайный чат
  • Какую тему могли обсуждать европейские политики в переписке

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под следствием из-за групповой переписки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который на днях заявил о своей отставке.

Расследование якобы касается соблюдения правил прозрачности, а не содержания переписки, пишет Berliner Zeitung.

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Отмечается, что о существовании секретного чата стало известно ещё в январе 2026 года, после чего нидерландская расследовательская организация Follow the Money обратилась с запросом о предоставлении доступа к переписке.

Европейская комиссия отказала в доступе к переписке, заявив, что её обнародование может нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами.

По данным журналистов, в чате могли обсуждаться вопросы координации действий европейских союзников и стратегии взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом, однако подробности разговоров официально не раскрываются.

Как писал Главред, в начале июня в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский согласовал пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" вместе с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине. По словам Макрона, придя к власти, Трамп считал, что Украина проиграет в войне против РФ - именно поэтому он настаивал на необходимости как можно скорее добиться заключения мира. По итогу событий Трамп увидел, что заявления о поражении Украины были ложью.

Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, Дональд Трамп был "чрезвычайно впечатлен и полон энтузиазма" в отношении украинской кампании воздушных ударов вглубь территории страны-агрессора РФ. Об этом глава Белого дома сказал во время саммита "Большой семерки" во Франции на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 во Франции якобы "навязывали" президенту США Дональду Трампу вредные идеи о том, что войну в Украине нужно продолжать. По его словам, главу Белого дома убеждали, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева, что якобы не соответствует действительности.

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Об источнике: Berliner Zeitung

Berliner Zeitung (BZ) — одна из самых известных ежедневных газет Германии с уникальной и сложной историей, уходящей корнями в эпоху Холодной войны.

Газета была создана 21 мая 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны в Европе. Изначально её основала советская военная администрация, а первым главным редактором был советский полковник Александр Кирсанов, пишет Википедия.

После создания Восточной Германии (ГДР) газета перешла под контроль Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и стала её ключевым печатным органом в Восточном Берлине. Она подвергалась жесткой партийной цензуре.

После падения Берлинской стены и объединения страны в 1990 году газета смогла выжить (в отличие от многих других восточногерманских изданий) и была приватизирована. Её выкупали различные западные и международные медиахолдинги (включая Gruner + Jahr и британскую Mecom Group).

В 1990-е годы издатели даже ставили амбициозную цель превратить её в "немецкую Washington Post". Полностью эту цель реализовать не удалось, но она осталась одним из главных аналитических изданий региона. Основное ядро её читателей до сих пор сосредоточено в Берлине (особенно в его восточной части).

В сентябре 2019 года Berliner Zeitung приобрели немецкие ИТ-предприниматели и мультимиллионеры Хольгер и Зильке Фридрих.

Исторически газета тяготела к левоцентристскому, либеральному крылу.
В последние годы (особенно после 2022-2024 гг.) издание нередко подвергается критике в Германии за свою позицию по отношению к России. Газету упрекают в излишне мягком или "понимающем" тоне (например, за публикацию гостевых колонок российского посла Сергея Нечаева или авторов, призывающих к немедленным переговорам на условиях Москвы).

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