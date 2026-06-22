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Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

Анна Ярославская
22 июня 2026, 11:52
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Глава Лейбористской партии уходит после двух лет у власти.
​Кир Стармер уходит в отставку
​Кир Стармер уходит в отставку / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Премьер Британии Кир Стармер официально объявил о своей отставке
  • Политик уведомил короля о принятом решении
  • Чиновник сохранит кресло премьера до избрания преемника

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение уйти в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 22 июня.

Утром Стармер разговаривал с королем Великобритании, чтобы сообщить ему о своём решении, пишет The Guardian.

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Стармер заявил, что "с достоинством" признает, что не является лучшим кандидатом для того, чтобы возглавить Лейбористскую партию на следующих выборах.

"Сейчас моя партия задает вопрос: являюсь ли я лучшим кандидатом, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ нашей парламентской фракции на этот вопрос и с достоинством принимаю этот ответ", — сказал он.

"Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении", - заявил Стармер.

Премьер страны также перечислил достижения своего правительства за два года, среди которых — поддержка Украины в войне против России.

Он добавил, что останется премьером до избрания нового лидера лейбористов.

"Я окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку, зная, что он унаследует Великобританию, которая будет намного сильнее и справедливее той, которую я унаследовал два года назад, лучше подготовленной к предстоящим вызовам и способной обеспечить Лейбористской партии второй срок пребывания у власти", - подчеркнул Стармер.

По его словам, после отставки он планирует уделять больше времени самой важной работе - "быть лучшим мужем для моей замечательной жены, быть лучшим отцом для моих прекрасных детей".

Смотрите видео - Кир Стармер объявил о решении уйти в отставку:

Скриншот

Издание отмечает, что мэр графства Большой Манчестер Энди Бернем может стать следующим главой британского правительства.

Если выборы состоятся, новый премьер-министр вступит в должность к концу августа.

Как писал Главред, 7 июня президент Владимир Зеленский провел в Лондоне встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате Е3 – Украина. Были согласованы пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" вместе с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, на саммите Большой семерки (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной.

Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ. Под ограничения попадают также финансовые сети, используемые для обхода санкций и поставок оружия для российской армии. Отдельным элементом пакета стало эмбарго на ряд судов, перевозящих санкционный российский сжиженный природный газ.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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