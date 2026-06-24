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"Украина выигрывает войну на данный момент": в Госдепе США заявили о переломе в войне

Инна Ковенько
24 июня 2026, 23:04
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Украина в настоящее время прилагает значительные усилия для того, чтобы закрепить новый этап войны и в конечном итоге добиться побед
'Украина выигрывает войну на данный момент': в Госдепе США заявили о переломе в войне
На данный момент Украина выигрывает войну против России — Госдеп США / Коллаж: Главред, фото: state.gov

Главное из заявлений Левина:

  • Украина сейчас находится в тот момент, когда выигрывает войну против РФ
  • Ситуацию на фронте уже удалось изменить в пользу Украины
  • США рассматривают возможность ужесточения санкций против российской нефти

В Госдепартаменте США заявили, что Украина сейчас находится в фазе, когда она фактически выигрывает войну против России. Об этом заявил Джереми Левин, заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания, на "Украинском обеде" в Гданьске, передает "Европейская правда".

По словам чиновника, Украина сейчас прилагает значительные усилия для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге добиться победы. Он отметил, что, по его мнению, ситуацию уже удалось переломить.

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"На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает войну", — сказал заместитель главы Госдепа.

Он отметил, что ранее украинские силы на фронте ждали зимы, поскольку в этот период российские войска обычно делали паузу и не наступали. Зато теперь, по его словам, ситуация изменилась: украинцы находятся в наступлении, а оккупанты ждут зимы.

Левин также добавил, что даже этой зимой Украина смогла изменить ход событий, в частности благодаря ударам по объектам инфраструктуры на территории России.

"Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", — подчеркнул Левин.

Отдельно чиновник напомнил, что США могут пересмотреть исключения из санкций в отношении российской нефти и будут продолжать работать с европейскими партнерами над санкциями против России.

Как Украина приближает завершение войны — комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и способствуют приближению завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что такие атаки действительно влияют на ход событий и подталкивают процесс к завершению, однако пока не стали фактором, который кардинально изменил бы подход Кремля. По его мнению, Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы.

Чаленко также отметил, что в нынешних условиях у России уже нет оснований выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — отметил эксперт.

Мирные переговоры — последние новости

Как ранее писал Главред, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ. После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения противника. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров, пишет Bild.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в ходе интервью высказал мнение о перспективах прямого диалога. По его словам, новый формат переговоров с привлечением европейских игроков смог бы наполнить предыдущие договоренности содержанием и повлиять на дальнейшую координацию санкционных и безопасности мер.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе последних контактов с Владимиром Зеленским продемонстрировал заметное изменение подхода к вопросу о завершении войны. По данным собеседников, близких к переговорному процессу, американский лидер всё больше склоняется к мнению, что именно успехи Украины на поле боя могут заставить Кремль серьёзно относиться к дипломатическим контактам

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

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Об источнике: Государственный департамент США

Государственный департамент США — министерство иностранных дел США, возглавляемое государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789 году. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

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