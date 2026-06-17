Два "козыря" Зеленского могут изменить позицию Трампа по Украине - Sky News

Вопрос об Украине стал одной из главных тем саммита G7.

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Трамп может изменить свою позицию по Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Зеленский на саммите G7 убеждает Трампа новыми успехами

Киев делает ставку на то, что Трамп поддерживает только сильных

Европа требует участия в переговорах по поводу войны

Саммит "Большой семерки" во французском Эвиане превратился в главную дипломатическую арену, где решается будущее американской поддержки Украины. Президент Владимир Зеленский прибыл на мероприятие с четкой стратегией: убедить главу Белого дома Дональда Трампа занять более активную и жесткую позицию в отношении урегулирования войны с Россией.

По информации аналитиков Sky News, на этот раз у Киева на руках есть новые и весомые козыри, способные изменить восприятие ситуации в Вашингтоне.

Сила против слабости: новые аргументы Киева

Украинская делегация делает ставку на прагматизм американского президента. Известно, что Дональд Трамп в своей внешней политике традиционно симпатизирует тем, кого считает "сильными игроками". Именно поэтому ключевой посыл Зеленского во время встреч с западными лидерами, в частности с Эммануэлем Макроном и Киром Стармером, основан на двух факторах:

Динамика на фронте: Украина демонстрирует способность не только держать оборону, но и перехватывать инициативу на поле боя, что разрушает миф о "патовой ситуации".

Украина демонстрирует способность не только держать оборону, но и перехватывать инициативу на поле боя, что разрушает миф о "патовой ситуации". Экономическое истощение Кремля: российская экономика все сильнее проседает под бременем беспрецедентных санкций и колоссальных военных расходов, что делает позицию Москвы более уязвимой, чем кажется на первый взгляд.

Демонстрация реальных военных успехов ВСУ и финансовых трещин в системе РФ — это именно тот язык, который понимает Трамп. Если Киев докажет, что инвестиции в украинскую победу принесут быстрый и эффективный результат, позиция Белого дома может существенно сдвинуться в сторону более активной помощи.

Европа требует собственное место за столом переговоров

Параллельно на полях саммита разворачивается другая дипломатическая интрига. Европейские лидеры пытаются защитить свои геополитические интересы на фоне слухов о возможных отдельных мирных инициативах Вашингтона.

В Брюсселе подчеркивают, что времена, когда США могли упрекать Европу в пассивности, прошли. В настоящее время Европейский Союз превратился в главный финансовый щит Украины, который полностью покрывает критические бюджетные потребности Киева и в масштабном объеме поставляет вооружение. Благодаря этим усилиям ЕС рассчитывает на полноценную и ключевую роль в любых будущих мирных переговорах.

Впрочем, европейцам придётся приложить немало усилий, поскольку существует серьёзный риск оказаться в стороне от этих процессов. Эксперты предупреждают, что Трамп известен своим стремлением к единоличному контролю над глобальной дипломатией и склонен принимать ключевые решения лично. Поэтому лидерам ЕС ещё предстоит доказать Вашингтону, что игнорировать позицию Брюсселя в диалоге с Россией — это стратегическая ошибка.

Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 — новости по теме

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, на котором стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

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Об источнике: Sky News Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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