Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

Дарья Пшеничник
24 июня 2026, 17:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Трамп и его окружение начали рассматривать российско-украинскую войну как главную арену для своего будущего геополитического триумфа.

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины
Почему Трамп изменил свою позицию по Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное из новости:

видео дня
  • Трамп поддерживает тех, кто побеждает на поле боя
  • Война в Украине — шанс Трампа на триумф
  • Кремль теряет иллюзии относительно "союзника" с лидером США

Недавний саммит G7 продемонстрировал не только непоколебимость западной поддержки Киева, но и заметный разворот в риторике американской администрации Дональда Трампа. Сигналы, прозвучавшие из Вашингтона, заставили серьезно нервничать Кремль, где ранее наивно считали главу Белого дома своим безальтернативным союзником.

В интервью Главред руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович объяснил, почему публичная позиция Трампа сдвинулась в сторону Украины и какой прагматический расчет стоит за этим изменением курса.

Синдром "игры на стороне сильного"

По словам эксперта, нынешнее поведение Дональда Трампа — это не внезапное прозрение, а трезвый политический расчет, основанный на изменении реалий на поле боя. Россия утратила прежнюю уверенность, а Украина доказала свою способность эффективно выдерживать удар и контратаковать.

Для Трампа, который строит свой имидж на концепции тотального успеха, это стало решающим фактором. Игорь Рейтерович подчеркивает:

"Когда Трамп стал президентом, он считал, что Украина проигрывает. А Трамп — это человек, который хочет быть на стороне победителей. Как, в принципе, и любой другой человек, он больше склонен работать и поддерживать тех, кто побеждает или достигает определенных успехов".

Иранский тупик и поиск "великого триумфа"

По словам эксперта, вторым мощным стимулом для пересмотра стратегии Белого дома стало отсутствие громких внешнеполитических побед в других регионах. В частности, ситуация вокруг Ирана, несмотря на все усилия Вашингтона, далека от триумфальной, а новые угрозы блокирования Ормузского пролива лишь добавляют головной боли администрации США.

Как отмечает Рейтерович, именно поэтому Трамп и его окружение начали рассматривать российско-украинскую войну как главную арену для своего будущего геополитического триумфа. Поскольку полномасштабное вторжение началось до возвращения Трампа в Овальный кабинет, его успешное завершение станет его личной исторической заслугой.

Политолог отмечает, что Трамп стремится добиться быстрого и весомого результата уже в ближайшее время, руководствуясь внутриполитическим календарем Соединенных Штатов:

"Мне кажется, именно с этим и связано некоторое изменение его риторики. То есть сейчас он, вероятно, размышляет над вариантом: „Давайте завершим войну, и я должен успеть сделать это до ноября, чтобы использовать это перед промежуточными выборами в США"".

В итоге Москва оказалась в ловушке собственных иллюзий: Трамп не собирается дарить Путину победу, если она нанесет ущерб его собственному политическому рейтингу. Вместо этого Белый дом ищет сценарий, при котором именно Америка (и лично Трамп) выступит в роли главного архитектора мира на выгодных для себя условиях.

Трамп об идее встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что прямой контакт между лидерами двух государств может стать важным шагом на пути к поиску вариантов урегулирования конфликта. По его мнению, инициатива о проведении такой встречи заслуживает серьезного рассмотрения и способна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по Украине — последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Трамп также заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.

Вас может заинтересовать:

О личности: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткие обзоры информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Дональд Трамп война России и Украины Игорь Рейтерович
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:45Война
"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:42Война
Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Последние новости

18:56

Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

18:45

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:42

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:33

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

18:32

Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
18:25

Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

18:12

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

18:05

Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

17:52

За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Реклама
17:41

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

17:38

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:28

"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

17:16

Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

17:09

Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

16:59

Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

16:54

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

16:53

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

16:28

Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

16:23

Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

16:02

Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

Реклама
15:59

Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

15:45

Четыре даты рождения тех, кто умеет быть хорошими родителями

15:22

До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale новости компании

15:15

Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ееВидео

15:14

Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

15:07

Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

15:07

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

14:51

Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

14:34

Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле "целится" его булава

14:25

"Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

14:16

Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

14:14

Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

13:32

Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стоялиВидео

13:32

Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

13:31

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

13:21

Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

12:42

Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

12:33

В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

12:30

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович

12:27

Зачистили небо: спецназ СБУ уничтожил элитное ПВО и ударил по аэродромам в Крыму

Реклама
12:11

Располневшая Седокова рухнула со сцены и жестко опозориласьВидео

12:02

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

11:57

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

11:44

Что выбрать - кабачок или цуккини: в чем состоит настоящая разница между нимиВидео

11:43

Творит чудеса на грядках: как использовать крапиву для подкормки растенийВидео

11:24

Украинцам планируют поднять минимальную пенсию: как вырастет сумма в 2027-2029 годах

11:18

НАБУ собирает данные о сотрудниках СБУ в министерствах и ведомствах: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

11:18

Было семь "прилетов", Севастополь без света: "Мадяр" подтвердил удары по Крыму

10:58

Почему 25 июня нельзя работать в огороде и саду: какой церковный праздник

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 июня: Драконам — удача, Собакам — романтика

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять