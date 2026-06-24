Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

Трамп и его окружение начали рассматривать российско-украинскую войну как главную арену для своего будущего геополитического триумфа.

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Почему Трамп изменил свою позицию по Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Трамп поддерживает тех, кто побеждает на поле боя

Война в Украине — шанс Трампа на триумф

Кремль теряет иллюзии относительно "союзника" с лидером США

Недавний саммит G7 продемонстрировал не только непоколебимость западной поддержки Киева, но и заметный разворот в риторике американской администрации Дональда Трампа. Сигналы, прозвучавшие из Вашингтона, заставили серьезно нервничать Кремль, где ранее наивно считали главу Белого дома своим безальтернативным союзником.

В интервью Главред руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович объяснил, почему публичная позиция Трампа сдвинулась в сторону Украины и какой прагматический расчет стоит за этим изменением курса.

Синдром "игры на стороне сильного"

По словам эксперта, нынешнее поведение Дональда Трампа — это не внезапное прозрение, а трезвый политический расчет, основанный на изменении реалий на поле боя. Россия утратила прежнюю уверенность, а Украина доказала свою способность эффективно выдерживать удар и контратаковать.

Для Трампа, который строит свой имидж на концепции тотального успеха, это стало решающим фактором. Игорь Рейтерович подчеркивает:

"Когда Трамп стал президентом, он считал, что Украина проигрывает. А Трамп — это человек, который хочет быть на стороне победителей. Как, в принципе, и любой другой человек, он больше склонен работать и поддерживать тех, кто побеждает или достигает определенных успехов".

Иранский тупик и поиск "великого триумфа"

По словам эксперта, вторым мощным стимулом для пересмотра стратегии Белого дома стало отсутствие громких внешнеполитических побед в других регионах. В частности, ситуация вокруг Ирана, несмотря на все усилия Вашингтона, далека от триумфальной, а новые угрозы блокирования Ормузского пролива лишь добавляют головной боли администрации США.

Как отмечает Рейтерович, именно поэтому Трамп и его окружение начали рассматривать российско-украинскую войну как главную арену для своего будущего геополитического триумфа. Поскольку полномасштабное вторжение началось до возвращения Трампа в Овальный кабинет, его успешное завершение станет его личной исторической заслугой.

Политолог отмечает, что Трамп стремится добиться быстрого и весомого результата уже в ближайшее время, руководствуясь внутриполитическим календарем Соединенных Штатов:

"Мне кажется, именно с этим и связано некоторое изменение его риторики. То есть сейчас он, вероятно, размышляет над вариантом: „Давайте завершим войну, и я должен успеть сделать это до ноября, чтобы использовать это перед промежуточными выборами в США"".

В итоге Москва оказалась в ловушке собственных иллюзий: Трамп не собирается дарить Путину победу, если она нанесет ущерб его собственному политическому рейтингу. Вместо этого Белый дом ищет сценарий, при котором именно Америка (и лично Трамп) выступит в роли главного архитектора мира на выгодных для себя условиях.

Трамп об идее встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что прямой контакт между лидерами двух государств может стать важным шагом на пути к поиску вариантов урегулирования конфликта. По его мнению, инициатива о проведении такой встречи заслуживает серьезного рассмотрения и способна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по Украине — последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Трамп также заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.

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О личности: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткие обзоры информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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