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Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сеть

Руслана Заклинская
21 июня 2026, 09:48
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Президент США перепутал имена, рекламируя Starlink для Air Force One.
Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сеть
Трамп перепутал имя Илона Маска / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео x.com/PeterDiamandis, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Трамп на презентации Air Force One назвал Маска Леоном
  • Инцидент произошел 19 июня на презентации нового Boeing
  • Пользователи шутили и резко критиковали президента

Президент США Дональд Трамп во время публичного выступления, посвященного демонстрации нового самолета для флота Air Force One, попал в языковой конфуз. Американский лидер перепутал имя основателя SpaceX Илона Маска. Видео опубликовал американский журналист, медиа-критик и издатель информационного бюллетеня Public Notice Аарон Рупар.

Инцидент произошел 19 июня во время презентации нового реактивного самолета Boeing, который должен пополнить устаревший президентский авиапарк США. Во время выступления Трамп рассказывал о современных технологиях на борту, в частности об интеграции спутникового интернета Starlink, принадлежащего SpaceX.

видео дня

"У нас там есть коммуникационное оборудование, которого никто раньше не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink… мой друг Леон — мой друг Илон будет очень рад", — сказал Трамп, после чего сразу исправился, осознав оговорку.

После публикации записи этот момент быстро распространился в соцсети X. Пользователи активно обсуждали оговорку Трампа, публикуя критические комментарии и шутки по поводу ситуации.

  • Шутливые комментарии об оговорке Трампа
    Шутливые комментарии об оговорке Трампа Фото: скриншоты
  • Шутливые комментарии об оговорке Трампа
    Шутливые комментарии об оговорке Трампа Фото: скриншоты
  • Шутливые комментарии об оговорке Трампа
    Шутливые комментарии об оговорке Трампа Фото: скриншоты
  • Шутливые комментарии об оговорке Трампа
    Шутливые комментарии об оговорке Трампа Фото: скриншоты
  • Шутливые комментарии об оговорке Трампа
    Шутливые комментарии об оговорке Трампа Фото: скриншоты

Некоторые пользователи иронизировали, что "Леон Маск" теперь станет новым мемом. Другие же резко критиковали президента, называя инцидент проявлением возрастных проблем.

"У этого человека деменция. В нормальном мире это был бы грандиозный скандал, но мы настолько невосприимчивы к повседневной коррупции, что СМИ замалчивают её. Безумие", — написал один из комментаторов.

Скандальные заявления Трампа — последние новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно заявил, что российские танки могли бы добраться до Киева за три часа, если бы не погодные условия, которые задержали их на пути. В то же время он подчеркнул важность сохранения формата "Большой восьмерки" для предотвращения войны.

Как ранее сообщал Главред, обострение напряженности между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони возникло из-за его заявления о том, что она "умоляла сфотографироваться" с ним на саммите G7. Сама Мелони резко опровергла эти слова и назвала их выдумкой.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджия Мелони в ответ на нападки Трампа заявила, что ее популярность не зависит от его отношения. По ее словам, ее главной заботой является защита национальных интересов Италии.

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О личности: Аарон Рупар

Аарон Рупар (Aaron Rupar) — американский журналист, медиакритик и политический комментатор, специализирующийся на освещении политических событий в США, в частности деятельности Белого дома и выступлений американских политиков. Он стал известен благодаря публикациям коротких видеофрагментов из речей политиков в социальных сетях, где часто акцентирует внимание на спорных или резонансных моментах.

Журналист также является автором информационного бюллетеня Public Notice, в котором анализирует политические события, медиа-тренды и коммуникационные стратегии политиков.

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