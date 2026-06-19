"Она умоляла меня": между Трампом и Мелони разгорелся громкий конфликт

Джорджа Мелони публично опровергла заявления американского президента.

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Мелони резко ответила Трампу на слова о "просьбе о фото" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп заявил, что Мелони "умоляла" его о фото на саммите G7

Мелони опровергла это и назвала заявление выдумкой

Итальянские чиновники назвали заявления Трампа оскорбительными

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони якобы "умоляла сфотографироваться" с ним во время саммита G7. В то же время сама Мелони назвала эти слова "полностью выдуманными". Об этом сообщает The Guardian.

"Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так хотела сфотографироваться со мной. Я бы даже не согласился, но мне стало её жалко! Она, наверное, рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать", — сказал Трамп в интервью итальянскому телеканалу La7.

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Реакция Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони резко отвергла эти слова, заявив, что никогда не обращалась с подобными просьбами.

"Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Не понимаю, почему президент США так ведет себя со своими союзниками. В конце концов, это происходит не впервые", — сказала итальянская премьер-министр.

Она также отметила, что разочарована отношением Трампа к партнерам по западному блоку, добавив, что он проявляет больше снисходительности к оппонентам США, чем к союзникам.

"Могу только сказать — жаль, что он не проявляет такой же решимости в отношении врагов Запада, врагов США, лидеров, к которым он, напротив, оказывается гораздо более уступчивым. Но он должен помнить одно: Италия и я никогда не умоляем", — добавила Мелони.

Смотрите видеообращение Джорджи Мелони:

Реакция итальянского правительства

Ситуация вызвала политическую реакцию в Риме. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США в знак протеста.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", — написал он в Х.

Министр обороны Гвидо Кроцетто также встал на защиту премьер-министра. Он назвал заявление Трампа "неудачной выходкой" и подчеркнул, что подобные высказывания наносят ущерб отношениям между США, Италией и НАТО.

"Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просили с кем-то сфотографироваться, даже под принуждением. Зато могу представить, сколько усилий ей стоило отвергнуть то, что сказал Трамп несколько недель назад, ради интересов Италии, Европы и Запада. И я представляю, сколько ей будет стоить не прокомментировать, как того заслуживает, этот новый промах президента США", — написал Крозетто в Х.

Саммит G7 во Франции — новости по теме

На полях саммита G7 состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, в ходе которой лидеры стран согласовали общие позиции по вопросам безопасности и политики. Также присутствовали Марко Рубио и Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом вопрос получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет. Все страны "Большой семерки" поддержали идею укрепления защиты украинского неба, а также обсудили зимний пакет помощи.

Как ранее сообщал Главред, Украина поставила дедлайн для России и получила поддержку западных союзников на фоне интенсивных переговоров. В ходе переговоров Зеленский подчеркнул необходимость завершить войну до начала зимнего периода.

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О личности: Джорджа Мелони Джорджия Мелони — итальянская политик, журналистка и государственный деятель, которая с октября 2022 года занимает пост премьер-министра Италии, став первой женщиной на этой должности. Она является лидером правоконсервативной партии "Братья Италии", известной акцентом на национальной идентичности, традиционных ценностях и жесткой миграционной политике. Во внешней политике Мелони последовательно поддерживает Украину в войне против России, подчеркивая, что мир не может означать капитуляцию, и выступает за предоставление Киеву гарантий безопасности и международной помощи, при этом отвергая возможность отправки итальянских войск.

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