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"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

Руслан Иваненко
18 июня 2026, 01:46
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Президент Украины поблагодарил Трампа и Макрона и подчеркнул важность совместной работы для достижения мира в Украине.
'Может многое изменить': Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном
Зеленский провел координационный разговор с Трампом и Макроном после саммита G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Беседа после саммита G7
  • Обсудили дипломатические меры в связи с войной
  • Координация с США и Францией

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационную беседу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись после саммита "Группы семи" (G7) и были посвящены дальнейшим дипломатическим шагам в контексте войны в Украине. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, беседа носила координационный характер и касалась итогов встреч на полях саммита G7.

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"Важная координационная беседа, которая может многое изменить. Подвели итоги наших переговоров на саммите G7", — сказал он.

Президент поблагодарил американского и французского лидеров за участие и поддержку.

"Работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир", — отметил Зеленский.

Он отдельно поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать установлению мира, а также Макрона за отличную организацию саммита и неизменно плодотворную совместную работу.

Когда может возобновиться переговорный процесс — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что Украина заинтересована в начале переговорного процесса по прекращению войны уже летом. В то же время, по его оценке, Россия делает ставку на результаты своей летней наступательной кампании и пытается укрепить позиции за счет атак на украинские города и инфраструктуру.

Эксперт отмечает, что если активизировать переговоры летом не удастся, осенью могут появиться дополнительные политические условия для их запуска. Среди ключевых факторов он называет выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября, а также выборы в Госдуму РФ, которые должны состояться в сентябре.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

По словам Чаленко, эти выборы Кремль использует как инструмент внутренней легитимизации, хотя уровень поддержки власти снижается. Он также предполагает, что политический контекст может стать основанием для формирования многомесячного режима прекращения огня или активизации переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 — новости по теме

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Кроме того, саммит "Большой семерки" во французском Эвиане превратился в главную дипломатическую арену, где решается будущее американской поддержки Украины. Президент Владимир Зеленский прибыл на мероприятие с четкой стратегией: убедить главу Белого дома Дональда Трампа занять более активную и жесткую позицию в отношении урегулирования войны с Россией.

Напомним, что Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

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О личности: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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