Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

Страны G7 договорились предоставить Украине лицензии на расширение производства современных систем ПВО и дальнобойных ракет непосредственно на её территории.

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Саммит G7 - дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чём пишет Le Parisien:

"Большая семерка" согласилась создать в Украине условия для производства ракет и средств ПВО

Западные партнеры предоставят украинской стороне необходимые лицензии

Страны "Большой семерки" согласились не только увеличить военную помощь Украине, но и создать условия для производства на украинской территории дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны по лицензиям западных партнеров. Об этом сообщил дипломатический источник на полях саммита G7 в Эвиане в комментарии Le Parisien.

Инициатива предусматривает расширение возможностей украинской оборонной промышленности благодаря передаче лицензий от западных производителей. Помимо поставок нового вооружения, страны G7 намерены обеспечить условия для его производства непосредственно в Украине.

видео дня

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства нанесения ударов в глубину, то есть ракеты большой дальности", — сообщил дипломатический источник.

В совместном заявлении лидеры стран "Большой семерки" также договорились нарастить поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружения большой дальности. Отдельно они подтвердили готовность предоставлять лицензии, которые позволят Украине увеличить собственное военное производство.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейским производителям для реализации этой программы. По его словам, такой подход позволит быстрее нарастить объемы выпуска необходимого вооружения.

"Сейчас мы все производим слишком мало, и это можно компенсировать путем предоставления лицензий предприятиям, обладающим такими производственными мощностями, в частности европейским и украинским компаниям", — подчеркнул Мерц.

G-7 / Инфографика: Главред

Дефицит ракет для ПВО в Украине — что известно

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что Украина и в дальнейшем будет испытывать нехватку ракет для систем противовоздушной обороны вплоть до окончания войны.

По его словам, дефицит таких боеприпасов был, остается и будет сохраняться в дальнейшем, поскольку их производство в мире ограничено. Он подчеркнул, что обеспечение ПВО необходимыми ракетами в значительной степени зависит от взаимодействия и договоренностей с международными партнерами.

"Даже воины обращаются с просьбой повлиять на этот процесс поставки ракет", — подчеркнул он.

PURL / Инфографика: Главред

Саммит G7 — последние новости по теме

Напомним, поддержка в виде масштабной военной помощи Украине со стороны G7 получила новый импульс на последнем саммите, где обсуждались и гарантии безопасности. Представители стран договорились об усилении вооружений, что включает передачу лицензий на производство вооружения. Это стало важным шагом в комплексной поддержке обороноспособности Украины на фоне продолжающейся агрессии.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом, в которых также принимали участие Марко Рубио и Рустем Умеров. В ходе этих обсуждений ключевой темой стало согласование позиций лидеров на саммите G7 относительно дальнейшей поддержки Украины, что должно повысить координацию и согласованность действий партнеров.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский подчеркнул важность получения лицензий на производство антибаллистических систем, что является критически важным элементом для укрепления украинской ПВО. Это решение будет способствовать ускорению производства стратегического вооружения на территории Украины и укрепит обороноспособность государства в условиях войны.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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