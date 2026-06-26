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Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

Виталий Кирсанов
26 июня 2026, 20:58
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Российские ультранационалисты требуют от Кремля жесткого ответа на украинские удары.
Путина призывают к ядерным ударам по Украине
Путина призывают к ядерным ударам по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

  • Российские радикалы выступают за проведение полной мобилизации
  • Путин пока не намерен следовать требованиям радикалов

Российские "ястребы" возмущены украинскими ударами по России и тем, что США так и не выполнили свое обещание принудить Украину капитулировать. Они призывают Кремль окончательно отказаться от дипломатии и прибегнуть к более жестким действиям против Киева. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, российские ультранационалисты уже давно выступают за проведение полной мобилизации, нанесение ударов по правительственным объектам в Киеве, ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского, а также атаки на европейские предприятия, связанные с производством вооружения для Украины. Некоторые из них высказываются даже за применение ядерного оружия.

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После недавних масштабных украинских ударов по Москве и Санкт-Петербургу подобная риторика стала звучать еще громче.

Так, российский предприниматель Константин Малофеев, известный своими националистическими взглядами, заявил, что Россия должна вести войну "всеми доступными средствами" и поставил под сомнение отказ Москвы от применения ядерного арсенала.

"Что ещё должно произойти, прежде чем мы начнём бороться по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы воюют, поэтому они воюют всем, что у них есть", – сказал Малофеев.

В своё время именно он профинансировал вторжение группы Игоря Гиркина-Стрелкова на Донбасс весной 2014 года.

"Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и накопили всей мощью нации именно для этой цели?" – риторически спросил он.

Кроме того, агентство приводит заявления ряда так называемых Z-блогеров. Они призывают российское руководство отказаться от любых переговоров при посредничестве США, усилить удары по украинским городам и добиваться полного уничтожения украинской государственности.

В то же время источники Reuters, близкие к Кремлю, утверждают, что, несмотря на терпимое отношение к подобной риторике, президент России Владимир Путин пока не намерен следовать требованиям радикалов. По их словам, российское руководство по-прежнему стремится сохранить возможность для дипломатического урегулирования конфликта.

Как отмечает Reuters, сейчас Путин, судя по всему, считает действующую стратегию постепенного продвижения российских войск эффективной. В частности, на этой неделе он заявил, что российская армия близка к захвату Константиновки - города, бои за который продолжаются уже около года и который рассматривается как один из ключевых этапов дальнейшего наступления на Донбассе.

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Инфографика Главреда

Ядерные угрозы России - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием.

Глава Кремля заявил о том, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками — беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник".

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", — сказал Путин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко назвал США главным геополитическим соперником России и не побоялся пригрозить Америке ядерным оружием.

С 18 по 21 мая прошли масштабные российско-беларусские учения по применению ядерного оружия. Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в том числе авиация и флот.

Министерство иностранных дел Украины назвало размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности и призвало международных партнеров к жесткому ответу.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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