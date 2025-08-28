Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

Вы узнаете:
- Когда убирать морковь
- Как хранить морковь на зиму
Правильное время уборки моркови — главный секрет сладкого вкуса и долгого хранения урожая. Если выкопать корнеплоды слишком рано, они получатся водянистыми и быстро испортятся. А если опоздать — морковь может потрескаться, загнить или потерять сочность.
Оптимальные сроки сбора моркови
Время уборки зависит от сорта:
- Раннеспелые сорта — собирают уже через 60 дней после всходов, начиная с середины лета. Но хранить их долго не получится.
- Среднеспелые сорта — вызревают за 100 дней, обладают плотной структурой и лучше подходят для хранения.
- Позднеспелые сорта — дозревают за 120–140 дней, их убирают в конце сентября – начале октября. Именно они подходят для зимнего хранения.
Важно: при понижении температуры ниже +5 °C рост моркови останавливается. Если прогнозируются дожди — лучше выкопать урожай раньше, чтобы избежать гнили.
Как определить, что морковь созрела?
Даже если сорт неизвестен, спелость легко определить по признакам:
- нижние листья ботвы пожелтели;
- корнеплоды достигли характерного размера;
- цвет стал ярким и насыщенным;
- вкус сладкий, без горечи;
- верхушка слегка выглядывает из земли и хорошо прощупывается.
Как правильно выкапывать морковь
Чтобы морковь дольше сохранялась, важно соблюдать простые правила:
- выкапывать в сухую и прохладную погоду;
- в лёгкой почве плоды вытягивают руками, в тяжёлой — аккуратно подкапывают вилами;
- землю не отбивать, а дать подсохнуть и убрать руками;
- ботву срезать сразу, оставляя хвостик 0,5–1 см;
- подсушить на грядке 2–4 часа, затем на 2–3 дня убрать в тень.
Как хранить морковь зимой
После сбора морковь сортируют, убирая повреждённые плоды. Для хранения используют ящики с песком или опилками, помещая их в прохладное и тёмное место. Идеальная температура хранения — от 0 до +2 °C.
