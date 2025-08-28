Чтобы морковь была сладкой, сочной и сохранилась до весны, убирайте её вовремя.

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

Когда убирать морковь

Как хранить морковь на зиму

Правильное время уборки моркови — главный секрет сладкого вкуса и долгого хранения урожая. Если выкопать корнеплоды слишком рано, они получатся водянистыми и быстро испортятся. А если опоздать — морковь может потрескаться, загнить или потерять сочность.

Оптимальные сроки сбора моркови

Время уборки зависит от сорта:

Раннеспелые сорта — собирают уже через 60 дней после всходов, начиная с середины лета. Но хранить их долго не получится.

— собирают уже через 60 дней после всходов, начиная с середины лета. Но хранить их долго не получится. Среднеспелые сорта — вызревают за 100 дней, обладают плотной структурой и лучше подходят для хранения.

— вызревают за 100 дней, обладают плотной структурой и лучше подходят для хранения. Позднеспелые сорта — дозревают за 120–140 дней, их убирают в конце сентября – начале октября. Именно они подходят для зимнего хранения.

Важно: при понижении температуры ниже +5 °C рост моркови останавливается. Если прогнозируются дожди — лучше выкопать урожай раньше, чтобы избежать гнили.

Как определить, что морковь созрела?

Даже если сорт неизвестен, спелость легко определить по признакам:

нижние листья ботвы пожелтели;

корнеплоды достигли характерного размера;

цвет стал ярким и насыщенным;

вкус сладкий, без горечи;

верхушка слегка выглядывает из земли и хорошо прощупывается.

Как правильно выкапывать морковь

Чтобы морковь дольше сохранялась, важно соблюдать простые правила:

выкапывать в сухую и прохладную погоду; в лёгкой почве плоды вытягивают руками, в тяжёлой — аккуратно подкапывают вилами; землю не отбивать, а дать подсохнуть и убрать руками; ботву срезать сразу, оставляя хвостик 0,5–1 см; подсушить на грядке 2–4 часа, затем на 2–3 дня убрать в тень.

Как хранить морковь зимой

После сбора морковь сортируют, убирая повреждённые плоды. Для хранения используют ящики с песком или опилками, помещая их в прохладное и тёмное место. Идеальная температура хранения — от 0 до +2 °C.

