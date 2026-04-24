Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

Кнопки громкости в смартфоне могут больше, чем кажется. Они помогают делать фото, запускать функции и защищать данные без лишних действий

Кнопки регулировки громкости на смартфонах обладают скрытыми функциями

Вы узнаете:

Какие скрытые функции есть у обычных кнопок смартфона

Как одна кнопка может упростить сразу несколько задач

Как скрытые функции помогают в неожиданных ситуациях

Многие пользователи ежедневно держат смартфон в руках, но далеко не все используют его возможности на максимум. Обычные боковые кнопки, которые кажутся предназначенными лишь для регулировки громкости, на самом деле скрывают ряд полезных функций.

Эксперты отмечают, что такие "незаметные" инструменты могут не только упростить повседневные задачи, но и повысить уровень безопасности устройства. Причем большинство этих возможностей доступны без установки дополнительных приложений и работают по умолчанию. Об этом пишет BGR.

Съемка фото и видео без касания экрана

Кнопки регулировки громкости могут делать фото. Достаточно открыть приложение камеры и нажатие любой из кнопок сделает снимок. Это особенно удобно для селфи или съемки одной рукой.

Съемка фото и видео / Фото: BGR

Длительное удержание кнопки позволяет начать запись видео. На некоторых устройствах Android функцию нужно активировать в настройках камеры, выбрав действие для кнопок громкости.

Быстрая перезагрузка при сбоях

Если смартфон завис и не реагирует на действия, боковые кнопки помогут принудительно его перезагрузить. На современных устройствах достаточно комбинации клавиш громкости и питания.

Быстрая перезагрузка смартфона / Фото: BGR

Такая перезагрузка не удаляет данные и часто помогает устранить временные ошибки системы или зависания приложений.

Мгновенная защита данных

С помощью комбинации кнопок можно быстро отключить биометрическую разблокировку. Например, на iPhone одновременное нажатие кнопки громкости и боковой кнопки блокирует Face ID и требует ввода пароля.

Блокировка Face ID на смартфонах / Фото: BGR

Это может быть полезно в ситуациях, когда необходимо срочно ограничить доступ к устройству.

Об источнике: BGR Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

