Раз в день или раз в неделю: как часто смартфону нужно делать рестарт

Эксперты рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон и от чего на самом деле зависит эта частота.

https://glavred.info/life/raz-v-den-ili-raz-v-nedelyu-kak-chasto-smartfonu-nuzhno-delat-restart-10759133.html Ссылка скопирована

В каких случаях смартфон нужно перезагружать чаще

Вы узнаете:

Как часто реально перезагружать смартфон

Когда перезапуск обязателен

Влияет ли это на скорость работы

Вопрос регулярной перезагрузки смартфона остается одним из самых распространенных среди пользователей, ведь мнения относительно оптимальной частоты существенно разнятся. Одни привыкли выключать устройство ежедневно, другие могут пользоваться им неделями без единой перезагрузки.

Главред решил разобраться, как часто на самом деле стоит перезагружать смартфон и что по этому поводу говорят эксперты.

видео дня

Специалисты портала Noklapja отмечают, что существует два основных подхода. Часть производителей рекомендует ежедневный перезапуск устройства, аргументируя это тем, что такая практика позволяет предотвращать накопление системных ошибок, снижает риск зависаний и поддерживает стабильную работу операционной системы. Регулярная перезагрузка фактически обновляет процессы и устраняет временные сбои, возникающие в процессе активного использования смартфона.

Современные смартфоны

В то же время другая часть экспертов считает, что для современных устройств ежедневное выключение является излишним. Новые модели смартфонов эффективно управляют оперативной памятью и фоновыми процессами, поэтому не требуют постоянного вмешательства пользователя. По их словам, достаточно перезапускать устройство время от времени или в случае появления технических проблем.

Специалисты также отмечают, что частота перезагрузки зависит от стиля использования смартфона. Пользователи, которые активно устанавливают приложения, редко очищают память или не контролируют фоновые процессы, могут извлечь пользу из ежедневного перезапуска.

Зато более опытные владельцы устройств, которые следят за нагрузкой системы, могут ограничиться перезагрузкой примерно раз в неделю.

Старые смартфоны

Отдельно эксперты обращают внимание на то, что старые или бюджетные смартфоны с небольшим объемом оперативной памяти быстрее накапливают системные "сбои" и замедляются. В таких случаях регулярная перезагрузка действительно помогает поддерживать стабильную работу устройства.

Также специалисты объясняют, что перезапуск смартфона не является "волшебной кнопкой" ускорения, как часто считают пользователи. На самом деле во время перезагрузки закрываются все активные процессы, очищается оперативная память и система запускается заново, что позволяет устранить временные программные конфликты и фоновые нагрузки.

Универсального правила нет

В итоге эксперты сходятся во мнении, что универсального правила не существует. Оптимальная частота перезагрузки зависит от модели смартфона, интенсивности его использования и технического состояния. Наиболее сбалансированным вариантом считается перезапуск раз в неделю для стабильных современных устройств или чаще — при наличии сбоев или признаков замедления работы.

Для чего нужно перезагружать смартфон — смотрите в видео.

Об источнике: Noklapja Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который выходит с 1958 года и является одним из старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы о социальных тенденциях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред