Раз в день или раз в неделю: как часто смартфону нужно делать рестарт

Руслан Иваненко
23 апреля 2026, 23:55
Эксперты рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон и от чего на самом деле зависит эта частота.
В каких случаях смартфон нужно перезагружать чаще / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как часто реально перезагружать смартфон
  • Когда перезапуск обязателен
  • Влияет ли это на скорость работы

Вопрос регулярной перезагрузки смартфона остается одним из самых распространенных среди пользователей, ведь мнения относительно оптимальной частоты существенно разнятся. Одни привыкли выключать устройство ежедневно, другие могут пользоваться им неделями без единой перезагрузки.

Главред решил разобраться, как часто на самом деле стоит перезагружать смартфон и что по этому поводу говорят эксперты.

видео дня

Специалисты портала Noklapja отмечают, что существует два основных подхода. Часть производителей рекомендует ежедневный перезапуск устройства, аргументируя это тем, что такая практика позволяет предотвращать накопление системных ошибок, снижает риск зависаний и поддерживает стабильную работу операционной системы. Регулярная перезагрузка фактически обновляет процессы и устраняет временные сбои, возникающие в процессе активного использования смартфона.

Современные смартфоны

В то же время другая часть экспертов считает, что для современных устройств ежедневное выключение является излишним. Новые модели смартфонов эффективно управляют оперативной памятью и фоновыми процессами, поэтому не требуют постоянного вмешательства пользователя. По их словам, достаточно перезапускать устройство время от времени или в случае появления технических проблем.

Специалисты также отмечают, что частота перезагрузки зависит от стиля использования смартфона. Пользователи, которые активно устанавливают приложения, редко очищают память или не контролируют фоновые процессы, могут извлечь пользу из ежедневного перезапуска.

Зато более опытные владельцы устройств, которые следят за нагрузкой системы, могут ограничиться перезагрузкой примерно раз в неделю.

Старые смартфоны

Отдельно эксперты обращают внимание на то, что старые или бюджетные смартфоны с небольшим объемом оперативной памяти быстрее накапливают системные "сбои" и замедляются. В таких случаях регулярная перезагрузка действительно помогает поддерживать стабильную работу устройства.

Как ускорить зарядку телефона
Также специалисты объясняют, что перезапуск смартфона не является "волшебной кнопкой" ускорения, как часто считают пользователи. На самом деле во время перезагрузки закрываются все активные процессы, очищается оперативная память и система запускается заново, что позволяет устранить временные программные конфликты и фоновые нагрузки.

Универсального правила нет

В итоге эксперты сходятся во мнении, что универсального правила не существует. Оптимальная частота перезагрузки зависит от модели смартфона, интенсивности его использования и технического состояния. Наиболее сбалансированным вариантом считается перезапуск раз в неделю для стабильных современных устройств или чаще — при наличии сбоев или признаков замедления работы.

Для чего нужно перезагружать смартфон — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Noklapja

Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который выходит с 1958 года и является одним из старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы о социальных тенденциях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Последние новости

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Раз в день или раз в неделю: как часто смартфону нужно делать рестартВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

Реклама
21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

Реклама
19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:06

"Эмили поправляла колготки": украинский ведущий снялся в "Дьявол носит Prada-2"

17:57

Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

17:56

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

17:39

3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:12

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

Реклама
16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

