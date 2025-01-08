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Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Мария Тупик
8 января 2025, 14:12
63
Такие трубочки из лаваша очень простые в приготовлении, получаются вкусными и невероятно сытными.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Калорийность Калорийность 5 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Самая вкусная закуска из лаваша рецепт
Самая вкусная закуска из лаваша рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим хрустящие трубочки из лаваша и сосисок, которые разметают за несколько минут.

Удивительно вкусная закуска с сосисками за 5 минут точно понравится вашим близким.

Хрустящая закуска из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

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  • Лаваш - 1 упаковка
  • Сосиски - 7 шт
  • Твердый сыр - 100 гр
  • Яйцо - 1 шт
  • Сухари панко

Лаваш достаем из пакета и нарезает небольшими полосками, чтобы можно было завернуть наши сосиски.

Сосиски для трубочек выбираем баварские или молочные - по вкусу.

1 яйцо разбить в тарелку, и взбить вилкой.

Подготовить также сухари панко. Их можно купить в любом магазине.

Натереть на крупной терке твердый сыр.

Трубочки из лаваша получаются очень вкусными и сытными.

Рецепт из лаваша - готовим закуску
Рецепт из лаваша - готовим закуску / depositphotos.com/ua

Способ приготовления закуски из лаваша:

Каждую полоску лаваша обильно посыпать сыром, положить 1 сосиску и завернуть.

Каждую трубочку обмакнуть со всех сторон в яйце и обвалять в сухарях панко.

Обжариваем наши трубочки на сковороде со всех сторон по 2 минуты и подает хрустящими к столу.

Именно сухари панко дают невероятно хрустящий вкус нашей закуске.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску из лаваша - рецепт:

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