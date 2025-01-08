Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Готовим хрустящие трубочки из лаваша и сосисок, которые разметают за несколько минут.
Удивительно вкусная закуска с сосисками за 5 минут точно понравится вашим близким.
Хрустящая закуска из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сосиски - 7 шт
- Твердый сыр - 100 гр
- Яйцо - 1 шт
- Сухари панко
Лаваш достаем из пакета и нарезает небольшими полосками, чтобы можно было завернуть наши сосиски.
Сосиски для трубочек выбираем баварские или молочные - по вкусу.
1 яйцо разбить в тарелку, и взбить вилкой.
Подготовить также сухари панко. Их можно купить в любом магазине.
Натереть на крупной терке твердый сыр.
Трубочки из лаваша получаются очень вкусными и сытными.
Способ приготовления закуски из лаваша:
Каждую полоску лаваша обильно посыпать сыром, положить 1 сосиску и завернуть.
Каждую трубочку обмакнуть со всех сторон в яйце и обвалять в сухарях панко.
Обжариваем наши трубочки на сковороде со всех сторон по 2 минуты и подает хрустящими к столу.
Именно сухари панко дают невероятно хрустящий вкус нашей закуске.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску из лаваша - рецепт:
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innakluchnik31 - популярный кулинарный блогер Инна Ключник в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На innakluchnik31 подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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