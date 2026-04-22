Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

Дарья Пшеничник
22 апреля 2026, 23:51
По словам Ягуна, Москва может рассматривать Минск как дополнительный ресурс — но только при определенных условиях.

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом
Главное из новости:

  • Белорусскую армию могут интегрировать в РФ
  • Сценарий зависит от судьбы Лукашенко
  • Исчезновение белорусского диктатора станет главным тревожным сигналом

На фоне новых информационных волн о роли Минска в войне против Украины вновь обострились дискуссии о том, насколько глубоко Беларусь может быть вовлечена в российские военные планы. Эксперты отмечают, что реальные риски зависят не только от политических решений Кремля, но и от внутренней стабильности белорусского режима.

В интервью Главреду бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что боеспособность белорусской армии остается ограниченной, а ее самостоятельное участие в широкомасштабных наступательных действиях маловероятно. В то же время он подчеркнул, что Москва может рассматривать Минск как дополнительный ресурс — но только при определенных условиях.

Ключевым индикатором возможных изменений эксперт называет политическую судьбу Александра Лукашенко. Именно от этого, по его словам, зависит, сможет ли Кремль реализовать сценарий полного подчинения белорусских силовых структур.

"Такой сценарий возможен, если будет принято решение о росформировании министерства обороны, армии Беларуси и создании так называемой союзной армии. Но это напрямую зависит от того, останется ли Лукашенко у власти. Если он перестанет появляться на публике — это будет одним из первых сигналов, что могут готовиться такие сценарии", — отметил генерал СБУ.

По оценке Ягуна, именно исчезновение Лукашенко из информационного пространства может стать маркером того, что Москва готовит радикальные шаги — от интеграции белорусских войск до их фактического поглощения российской армией. Такое развитие событий создало бы для Украины новые риски, хотя и не обязательно означало бы немедленное наступление с севера.

Обострение со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси активно обустраивают артиллерийские позиции и развивают дорожную инфраструктуру в направлении Украины. Это может свидетельствовать о попытках России вновь втянуть Беларусь в войну против Украины, заявил 17 апреля президент Владимир Зеленский.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами в адрес Украины и ее союзников, предупреждая западные страны о якобы их намерениях совершить агрессию против Беларуси.

Кроме того, существует риск, что Россия будет использовать белорусскую территорию в качестве базы для гибридных операций и диверсий против соседних государств, прежде всего Украины и стран Европейского Союза, отметил дипломат Роман Безсмертный.

Вас может заинтересовать:

О личности: Виктор Ягун

Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

21:49Война
Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

21:39Война
Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

21:03Война
Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Последние новости

23:58

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

23:51

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

23:00

Седокова положила глаз на свежеразведенного российского рэпера

22:52

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

22:43

Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"Видео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
21:49

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

21:49

Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

21:39

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

21:34

Никакие не "піони": как правильно назвать эти роскошные цветы на украинском

21:03

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

20:55

В какие дни рождаются самые верные друзья: никогда не бросят в беде

20:38

Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

20:36

Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

19:53

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

19:45

Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

19:45

Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

19:33

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:27

ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:24

Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

19:21

"Случилось впервые за последние 10 месяцев": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

19:10

Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

19:06

На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

18:57

Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

18:52

Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

18:51

Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

18:31

Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

18:30

Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

18:27

Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

18:25

Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

17:59

Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

17:22

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

17:21

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

17:20

Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

17:16

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

17:06

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

17:00

"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

16:55

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

16:51

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

16:26

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

16:23

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

16:12

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

16:08

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

