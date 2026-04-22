Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

По словам Ягуна, Москва может рассматривать Минск как дополнительный ресурс — но только при определенных условиях.

Может ли Путин задействовать белорусскую армию

Главное из новости:

Белорусскую армию могут интегрировать в РФ

Сценарий зависит от судьбы Лукашенко

Исчезновение белорусского диктатора станет главным тревожным сигналом

На фоне новых информационных волн о роли Минска в войне против Украины вновь обострились дискуссии о том, насколько глубоко Беларусь может быть вовлечена в российские военные планы. Эксперты отмечают, что реальные риски зависят не только от политических решений Кремля, но и от внутренней стабильности белорусского режима.

В интервью Главреду бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что боеспособность белорусской армии остается ограниченной, а ее самостоятельное участие в широкомасштабных наступательных действиях маловероятно. В то же время он подчеркнул, что Москва может рассматривать Минск как дополнительный ресурс — но только при определенных условиях.

Ключевым индикатором возможных изменений эксперт называет политическую судьбу Александра Лукашенко. Именно от этого, по его словам, зависит, сможет ли Кремль реализовать сценарий полного подчинения белорусских силовых структур.

"Такой сценарий возможен, если будет принято решение о росформировании министерства обороны, армии Беларуси и создании так называемой союзной армии. Но это напрямую зависит от того, останется ли Лукашенко у власти. Если он перестанет появляться на публике — это будет одним из первых сигналов, что могут готовиться такие сценарии", — отметил генерал СБУ.

По оценке Ягуна, именно исчезновение Лукашенко из информационного пространства может стать маркером того, что Москва готовит радикальные шаги — от интеграции белорусских войск до их фактического поглощения российской армией. Такое развитие событий создало бы для Украины новые риски, хотя и не обязательно означало бы немедленное наступление с севера.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси активно обустраивают артиллерийские позиции и развивают дорожную инфраструктуру в направлении Украины. Это может свидетельствовать о попытках России вновь втянуть Беларусь в войну против Украины, заявил 17 апреля президент Владимир Зеленский.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами в адрес Украины и ее союзников, предупреждая западные страны о якобы их намерениях совершить агрессию против Беларуси.

Кроме того, существует риск, что Россия будет использовать белорусскую территорию в качестве базы для гибридных операций и диверсий против соседних государств, прежде всего Украины и стран Европейского Союза, отметил дипломат Роман Безсмертный.

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

