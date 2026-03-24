'Грязный' СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

До 1960-х годов один туалет на несколько семей, часто — во дворе, отсутствие горячей воды и постоянные очереди к умывальнику были нормой.

Какие проблемы с гигиеной были в Союзе

Дискуссии о том, насколько чистоплотными были советские люди, не утихают до сих пор. Для одних СССР — это запах хозяйственного мыла и субботние походы в баню, для других — холодная вода, очереди к умывальнику и газеты вместо туалетной бумаги.

Но за этими стереотипами часто теряется главное — реальные условия, в которых жили миллионы людей. Об этом пишет Oboz.ua.

Почему СССР пропагандировал чистоту

Советская власть активно формировала культ гигиены. Детей с раннего возраста учили мыть руки, а образ Мойдодыра стал частью воспитательной программы. Чистота подавалась как признак "здорового советского гражданина", необходимого для заводов, армии и крупных строительств.

Однако между пропагандой и бытом пролегала глубокая пропасть. Пока государство вкладывало ресурсы в военную промышленность и идеологические мегапроекты, горячая вода в каждой квартире оставалась недостижимой мечтой.

Как люди мылись в коммуналках

До 1960-х годов большинство населения жило в тесных коммунальных квартирах или бараках. Один туалет на несколько семей, отсутствие горячей воды, очереди к умывальнику — все это делало ежедневный душ фантастикой. Максимум, на что могли рассчитывать люди, — быстро обмыться холодной водой на кухне, что официально называли "закаливанием".

В деревнях ситуация была еще сложнее: вода из колодца, таз вместо ванны и купание раз в неделю.

Рост общественных бань в СССР

Общественные бани стали настоящим спасением. Суббота превратилась в "банный день", когда семьи отправлялись туда с мылом, полотенцами и вениками. Комфорт был минимальным, а общий инвентарь способствовал распространению грибковых и кожных заболеваний. Но другой альтернативы просто не существовало.

Как хрущевки изменили быт и гигиену

Ситуация начала меняться только в 1960-х годах с появлением массового жилья. Хрущевки, несмотря на тесноту и тонкие стены, имели главное преимущество — собственную ванную комнату. Даже сидячая ванна с совмещенным санузлом казалась роскошью после бараков.

Впрочем, проблемы не исчезли: перебои с горячей водой, аварийные трубы, а кое-где — квартиры вообще без ванн.

В СССР остро не хватало средств гигиены

Хозяйственное мыло было универсальным средством: им мыли тело, голову, стирали одежду и даже чистили посуду. Зубной порошок также был доступен. А вот ароматическое мыло, шампуни или косметика — дефицит, за которым стояли очереди.

Туалетная бумага появилась лишь в конце 1960-х и сразу стала редкостью. Газеты еще долго оставались "альтернативой". Женщины до конца существования СССР были вынуждены использовать вату и многоразовые ткани — фабричные прокладки просто не производили.

Какие "лайфхаки" придумывали из-за дефицита

Из-за нехватки средств люди придумывали заменители:

голову мыли стиральным порошком, яйцами или мукой;

зубы чистили углем или не чистили вовсе;

щетки дезинфицировали одеколоном;

уши чистили спичками с ватой.

Сегодня такие практики кажутся экзотическими, но тогда они были единственным выходом.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

