'Грязный' СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

Дискуссии о том, насколько чистоплотными были советские люди, не утихают до сих пор. Для одних СССР — это запах хозяйственного мыла и субботние походы в баню, для других — холодная вода, очереди к умывальнику и газеты вместо туалетной бумаги.
Но за этими стереотипами часто теряется главное — реальные условия, в которых жили миллионы людей.
Почему СССР пропагандировал чистоту
Советская власть активно формировала культ гигиены. Детей с раннего возраста учили мыть руки, а образ Мойдодыра стал частью воспитательной программы. Чистота подавалась как признак "здорового советского гражданина", необходимого для заводов, армии и крупных строительств.
Однако между пропагандой и бытом пролегала глубокая пропасть. Пока государство вкладывало ресурсы в военную промышленность и идеологические мегапроекты, горячая вода в каждой квартире оставалась недостижимой мечтой.
Как люди мылись в коммуналках
До 1960-х годов большинство населения жило в тесных коммунальных квартирах или бараках. Один туалет на несколько семей, отсутствие горячей воды, очереди к умывальнику — все это делало ежедневный душ фантастикой. Максимум, на что могли рассчитывать люди, — быстро обмыться холодной водой на кухне, что официально называли "закаливанием".
В деревнях ситуация была еще сложнее: вода из колодца, таз вместо ванны и купание раз в неделю.
Рост общественных бань в СССР
Общественные бани стали настоящим спасением. Суббота превратилась в "банный день", когда семьи отправлялись туда с мылом, полотенцами и вениками. Комфорт был минимальным, а общий инвентарь способствовал распространению грибковых и кожных заболеваний. Но другой альтернативы просто не существовало.
Как хрущевки изменили быт и гигиену
Ситуация начала меняться только в 1960-х годах с появлением массового жилья. Хрущевки, несмотря на тесноту и тонкие стены, имели главное преимущество — собственную ванную комнату. Даже сидячая ванна с совмещенным санузлом казалась роскошью после бараков.
Впрочем, проблемы не исчезли: перебои с горячей водой, аварийные трубы, а кое-где — квартиры вообще без ванн.
В СССР остро не хватало средств гигиены
Хозяйственное мыло было универсальным средством: им мыли тело, голову, стирали одежду и даже чистили посуду. Зубной порошок также был доступен. А вот ароматическое мыло, шампуни или косметика — дефицит, за которым стояли очереди.
Туалетная бумага появилась лишь в конце 1960-х и сразу стала редкостью. Газеты еще долго оставались "альтернативой". Женщины до конца существования СССР были вынуждены использовать вату и многоразовые ткани — фабричные прокладки просто не производили.
Какие "лайфхаки" придумывали из-за дефицита
Из-за нехватки средств люди придумывали заменители:
- голову мыли стиральным порошком, яйцами или мукой;
- зубы чистили углем или не чистили вовсе;
- щетки дезинфицировали одеколоном;
- уши чистили спичками с ватой.
Сегодня такие практики кажутся экзотическими, но тогда они были единственным выходом.
Вас может заинтересовать:
- Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США
- В СССР считали "аморальным": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам
- Какие деликатесы были роскошью в СССР: могли позволить себе только состоятельные
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
