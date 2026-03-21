Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

Во времена позднего СССР собственный клочок земли был не просто местом для отдыха — он превращался в настоящий продовольственный тыл. Хронический дефицит в магазинах заставлял семьи искать способы вырастить как можно больше овощей, а картофель, который называли "вторым хлебом", становился главным стратегическим ресурсом.
Современные дачники тратят немалые деньги на импортные удобрения, стимуляторы роста и химические средства защиты. Однако даже с этим арсеналом результаты часто не впечатляют. Зато в 70-х годах, без специализированных магазинов и модных агрохимикатов, хозяева умудрялись собирать до 500 килограммов картофеля с сотки. Секрет кроется в малоизвестной, но чрезвычайно эффективной технике посадки, пишет Oboz.ua.
Двойные лунки: агротрюк, опередивший время
Советские огородники использовали метод "двойных" лунок. В каждую ямку закладывали две картофелины разных сортов — ранний и поздний. Далее происходило чудо природного взаимодействия:
- ранний сорт давал урожай уже в июле;
- после его выкапывания поздний сорт получал больше пространства и света;
- ранний картофель служил "живым щитом", сдерживая колорадского жука в начале сезона.
Между лунками оставляли около полуметра — это обеспечивало кустам достаточно места для развития. Когда убирали первый урожай, поздние сорта окучивали и подкармливали обычной древесной золой. Такая простая добавка продлевала вегетацию и помогала формировать крупные, плотные клубни.
Почему метод снова актуален
На фоне подорожания удобрений и роста интереса к органическому земледелию старые советские практики снова привлекают внимание. Двойные лунки не требуют дорогих материалов, но дают возможность:
- собрать два урожая с одного участка;
- уменьшить воздействие вредителей без химии;
- оптимизировать использование площади.
Фактически это был аналог современных интенсивных технологий, только без громких названий и маркетинга.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
