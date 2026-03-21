Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

Поскольку в советское время картофель считался "вторым хлебом", ему уделяли особое внимание.

Забытый способ посадки картофеля из СССР, который утраивал урожай

Во времена позднего СССР собственный клочок земли был не просто местом для отдыха — он превращался в настоящий продовольственный тыл. Хронический дефицит в магазинах заставлял семьи искать способы вырастить как можно больше овощей, а картофель, который называли "вторым хлебом", становился главным стратегическим ресурсом.

Современные дачники тратят немалые деньги на импортные удобрения, стимуляторы роста и химические средства защиты. Однако даже с этим арсеналом результаты часто не впечатляют. Зато в 70-х годах, без специализированных магазинов и модных агрохимикатов, хозяева умудрялись собирать до 500 килограммов картофеля с сотки. Секрет кроется в малоизвестной, но чрезвычайно эффективной технике посадки, пишет Oboz.ua.

Двойные лунки: агротрюк, опередивший время

Советские огородники использовали метод "двойных" лунок. В каждую ямку закладывали две картофелины разных сортов — ранний и поздний. Далее происходило чудо природного взаимодействия:

ранний сорт давал урожай уже в июле;

после его выкапывания поздний сорт получал больше пространства и света;

ранний картофель служил "живым щитом", сдерживая колорадского жука в начале сезона.

Между лунками оставляли около полуметра — это обеспечивало кустам достаточно места для развития. Когда убирали первый урожай, поздние сорта окучивали и подкармливали обычной древесной золой. Такая простая добавка продлевала вегетацию и помогала формировать крупные, плотные клубни.

Почему метод снова актуален

На фоне подорожания удобрений и роста интереса к органическому земледелию старые советские практики снова привлекают внимание. Двойные лунки не требуют дорогих материалов, но дают возможность:

собрать два урожая с одного участка;

уменьшить воздействие вредителей без химии;

оптимизировать использование площади.

Фактически это был аналог современных интенсивных технологий, только без громких названий и маркетинга.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

