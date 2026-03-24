Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

Марина Иваненко
24 марта 2026, 12:03
Старинная стирка была настоящим испытанием. Что такое жлукто, как стирали белье щелочью из пепла и почему полоскали ткань даже в ледяной воде.
Что такое жлукто? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое жлукто и как им стирали белье
  • Как происходил процесс стирки в древности

Сегодня нам трудно представить, что стирка могла длиться несколько дней и требовать настоящей силы. Жлукто — это, по сути, большая бочка, выдолбленная из целого ствола дерева (чаще всего липы), которая заменяла нашим предкам современную стиральную машину. Главред расскажет более подробно о процессе стирки наших прабабушек.

Секрет старинной стирки: как работало жлукто

Технология была продумана до мелочей, хотя и кажется нам сейчас очень сложной.

видео дня

Естественная "химия": чем стирали белье без порошка

Вместо порошка использовали обычную золу из печи. Однако использовать любую нельзя было — брали из дуба или березы. Заливали кипятком — образовывался щелочь — сильный раствор, который буквально разъедал грязь, пятна от травы или жира, но не портил льняное полотно. Даже наоборот — отбеливал его.

Пепел в горячей воде образовывал щелочь — природный моющий раствор. Фактически это был древний стиральный порошок. Этот процесс называли золением, — рассказывают на канале"Украинская для взрослых".

Необычный способ кипячения: зачем бросали горячие камни

Поскольку жлукто было большим, вода в нем быстро остывала. Для того чтобы поддерживать реакцию, женщины раскаляли в печи большие камни до красного цвета и щипцами бросали их прямо внутрь бочки с бельем. Вода бурлила и кипела, как в настоящем котле.

Самая тяжелая часть: полоскание в ледяной воде

Когда грязь растворялась, воду сливали через отверстия внизу жлукта. Далее начиналось самое трудное — полоскание в реке. Белье выбивали праником (тяжелой деревянной лопаткой). Удары были такими сильными, что остатки грязи буквально вылетали из ткани.

Даже зимой на помостах над ледяной водой женщины полоскали ткань, растирали ее руками. Красные от холода пальцы, мокрые рукава, снег под ногами — все это было частью привычной жизни.

Почему стоит помнить об этом опыте

Стирка в древности была не просто уборкой, а испытанием на прочность. Каждая белая рубашка была результатом колоссального труда, терпения и физической силы.

Как подытоживает автор видео:

Когда-то чистое белье означало несколько дней труда. Возможно, именно поэтому белая рубашка тогда ценилась по-особенному. Она означала не просто чистоту, она означала терпение, время и женскую силу, которая держала дом.

Это напоминание о том, что за каждым привычным для нас удобством стоят века тяжелого труда наших предков, и истинная ценность вещей заключается не в их количестве, а в усилиях, которые в них вложены.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака на продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

Атака на продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:41Украина
Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:51Аналитика
В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

11:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять