Рыдал и говорил: изможденный муж Заворотнюк появился на могиле актрисы

Российский фигурист Петр Чернышев, который два года назад похоронил свою жену - российскую актрису Анастасию Заворотнюк, появился на могиле умершей актрисы в день ее рождения.
Как пишут российские пропагандисты, Чернышев тихо поговорил с актрисой, а затем заплакал.
Фигурист привез с собой букеты и охапки цветов, разложил их на участке, а потом занялся высадкой растений. Он по-прежнему выглядит изможденным и уставшим. Вдовец еще долго смотрел на могилу, затем крепко обнял дочь, а перед уходом поцеловал крест.
Петр Чернышев до последнего не комментировал болезнь Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с раком головного мозга. У пары осталась 5-летняя дочь Мила.
Когда умерла Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга. Ее семья тщательно оберегала Анастасию и в сети не появилось ни единой фотографии актрисы во время болезни и на похоронах.
Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
