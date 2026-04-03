Рыдал и говорил: изможденный муж Заворотнюк появился на могиле актрисы

Алена Кюпели
3 апреля 2026, 19:19
Муж Анастасии Заворотнюк приехал на могилу к актрисе. Ей сегодня исполнилось бы 55 лет.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев были счастливы в браке/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Российский фигурист Петр Чернышев, который два года назад похоронил свою жену - российскую актрису Анастасию Заворотнюк, появился на могиле умершей актрисы в день ее рождения.

Как пишут российские пропагандисты, Чернышев тихо поговорил с актрисой, а затем заплакал.

Петр Чернышев рыдал на могиле Заворотнюк
Петр Чернышев рыдал на могиле Заворотнюк / Фото Стархит

Фигурист привез с собой букеты и охапки цветов, разложил их на участке, а потом занялся высадкой растений. Он по-прежнему выглядит изможденным и уставшим. Вдовец еще долго смотрел на могилу, затем крепко обнял дочь, а перед уходом поцеловал крест.

Чернышев на могиле Заворотнюк
Чернышев на могиле Заворотнюк / Фото Стархит

Петр Чернышев до последнего не комментировал болезнь Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с раком головного мозга. У пары осталась 5-летняя дочь Мила.

Чернышев на могиле Заворотнюк
Чернышев на могиле Заворотнюк / Фото Стархит

Когда умерла Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга. Ее семья тщательно оберегала Анастасию и в сети не появилось ни единой фотографии актрисы во время болезни и на похоронах.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

