Олень Борис выжил, но лишился рогов после аварии: как он выглядит сейчас

Сергей Кущ
26 марта 2026, 15:46
Животное, которое стало звездой сети, проходит реабилитацию
Олень Борис выжил, но лишился рогов после аварии: как он выглядит сейчас
Олень Борис выжил, но лишился рогов после аварии: как он выглядит сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В поселке Заречное Ровненской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал известный в Украине олень по кличке Борис.

Инцидент произошел вечером 23 марта и вызвал широкий общественный резонанс, поскольку животное было хорошо известно не только местным жителям, но и пользователям социальных сетей по всей стране.

Почему олень Борис стал таким популярным

Олень Борис на протяжении нескольких лет жил вблизи населённого пункта и фактически стал его неофициальным символом. В отличие от большинства диких животных, он не избегал людей, свободно передвигался по улицам, подходил к прохожим и нередко заходил к магазинам.

Местные жители подкармливали его, а дети воспринимали как часть повседневной жизни. Благодаря своему спокойному поведению и доверию к людям Борис стал героем многочисленных видео, что сделало его узнаваемым далеко за пределами Ровненской области.

Роковая авария

По информации от полиции, животное было сбито автомобилем марки Mercedes. Сообщается, что водитель двигалась без включённых фар, а после наезда покинула место происшествия. Позже правоохранительные органы установили личность женщины и разыскали транспортное средство. В настоящее время по факту происшествия оформлены административные материалы.

Сразу после аварии стало известно, что олень получил тяжёлые травмы. У него диагностирован перелом конечности, а также зафиксированы повреждения головы и возможные внутренние травмы.

Животное находилось в критическом состоянии, практически не передвигалось и испытывало сильный стресс. Ситуация осложнялась тем, что транспортировка в ветеринарную клинику может представлять дополнительную угрозу для жизни, поэтому решение о дальнейших действиях принимается с учётом рисков, в эфире "Киев24" рассказал мастер леса Ричицкого лесничества, хозяин животного Руслан Христюк.

"Олень Борис – в тяжелом состоянии, его транспортировать нельзя. Сегодня его состояние ухудшилось", – утверждает он.

По его словам, ни львовские, ни киевские ветеринары не смогли гарантировать, что в таком тяжелом состоянии он доедет до места назначения, то есть на лечение.

Христюк отметил, что, 24 марта, консилиум ветеринаров длился до глубокой ночи. Специалисты, которые приезжали к оленю, сделали рентген ноги, но неизвестно, есть ли травма брюшной полости, так как обследовать это не удалось.

"Животное получило сильный удар. Они только обнаружили, что нога переломана", – сказал лесничий.

Сейчас состояние Бориса стабилизируется и тогда можно будет решать, как ему помочь.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит олень Борис:

@irysik3076 Як почувається олень Борис? Вирішила провідати друга. 25.03.26 18:20 #Irysik3076#deer#animals#олень#оленьборис♬ оригінальний аудіозапис - Tokmina Iryna

