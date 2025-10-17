гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

Вы узнаете:
- Что может повредить ноутбук
- Какие гаджеты нужно использовать крайне осторожно
Даже если устройство физически подходит к разъему вашего ноутбука, это вовсе не значит, что его безопасно подключать.
Эксперты издания Slashgear назвали гаджеты и аксессуары, которые могут вывести технику из строя.
Флэшки б/у
Подержанные USB-накопители могут содержать не только файлы, но и вредоносные программы. Специалисты советуют вовсе отказаться от их покупки, а если рискнули — сначала проверять такие флэшки на старом ноутбуке или отдельном устройстве, а не подключать сразу к рабочему.
Неоригинальные кабели и зарядки
Зарядные устройства, идущие в комплекте с ноутбуком, подобраны производителем с учетом особенностей питания. Дешевые аналоги могут стоить меньше, но способны перегореть или даже испортить батарею и материнскую плату.
Энергоемкие гаджеты
Некоторые устройства рассчитаны на подключение к розетке из-за потребности в стабильном токе и высокой мощности. Подключая их к ноутбуку через USB, вы рискуете столкнуться с перегрузкой системы питания и серьезными поломками.
Мокрые, грязные или ржавые аксессуары
Даже небольшое загрязнение может повредить USB-порты. Перед использованием аксессуары стоит очистить — подойдет сжатый воздух, мягкая щетка или спиртовой раствор. Для ржавчины лучше использовать специальные очистители контактов, например WD-40.
