гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

Бережное обращение с ноутбуком и использование оригинальных аксессуаров помогут продлить срок службы устройства и избежать дорогостоящего ремонта.

Вы узнаете:

Что может повредить ноутбук

Какие гаджеты нужно использовать крайне осторожно

Даже если устройство физически подходит к разъему вашего ноутбука, это вовсе не значит, что его безопасно подключать.

Эксперты издания Slashgear назвали гаджеты и аксессуары, которые могут вывести технику из строя.

Флэшки б/у

Подержанные USB-накопители могут содержать не только файлы, но и вредоносные программы. Специалисты советуют вовсе отказаться от их покупки, а если рискнули — сначала проверять такие флэшки на старом ноутбуке или отдельном устройстве, а не подключать сразу к рабочему.

Неоригинальные кабели и зарядки

Зарядные устройства, идущие в комплекте с ноутбуком, подобраны производителем с учетом особенностей питания. Дешевые аналоги могут стоить меньше, но способны перегореть или даже испортить батарею и материнскую плату.

Энергоемкие гаджеты

Некоторые устройства рассчитаны на подключение к розетке из-за потребности в стабильном токе и высокой мощности. Подключая их к ноутбуку через USB, вы рискуете столкнуться с перегрузкой системы питания и серьезными поломками.

Мокрые, грязные или ржавые аксессуары

Даже небольшое загрязнение может повредить USB-порты. Перед использованием аксессуары стоит очистить — подойдет сжатый воздух, мягкая щетка или спиртовой раствор. Для ржавчины лучше использовать специальные очистители контактов, например WD-40.

