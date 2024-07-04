Местные напали на сотрудника ТЦК: что известно о скандале в Ворохте

Несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и в дальнейшем будут проверять документы всех кто туда приезжает.

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В Ворохте напали на сотрудника ТЦК / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

В Ворохте убрали блокпост, из-за которого возникла стычка между местным населением и представителями ТЦК. Об этом сообщает ОК "Запад".

"Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии", - рассказали военные.

Отмечается, что сегодня местные жители Ворохты начали конфликт в ходе которого напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину.

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"Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность... Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические", - говорится в сообщении.

Там также добавляют, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и в дальнейшем будут проверять документы всех кто туда приезжает.

"У нас идет война. И все мужчины на фронте, или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", - заявили военные.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Однако у некоторых категорий украинцев есть право на исключение с воинского учета (основания для которого прописаны в "Правилах воинского учета").

Сейчас известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Кроме того, в Украине расширили список категорий военнообязанных, которые подлежат бронированию.

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