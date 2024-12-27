РФ пытается захватить важный населенный пункт на Харьковщине - офицер

Российские оккупанты пытаются пересечь реку Оскол и захватить поселок Двуречная.

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РФ продвигается в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Что говорит офицер:

РФ продвигается на Харьковщине

Оккупанты хотят зайти в поселок Двуречная

Враг на лодках пытается пересечь реку Оскол

Российские оккупанты наступают в Харьковской области. Вражеские войска пытаются продвинуться и зайти в Двуречную. Об этом заявил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко, сообщает "Суспільне".

Россияне пытаются продвигаться ночью или когда этому способствуют погодные условия. Оккупанты также пытаются пересечь на лодках реку Оскол.

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"Мы постоянно контролируем, видим и уничтожаем. Работаем как из артиллерии, так и FPV-дронами. Как только возникает возможность переброски россиян с левого берега на правый в сторону Двуречной, мы сразу работаем и уничтожаем их на подходах к линии соприкосновения. Реку Оскол некоторые группы пытаются пересекать на лодках, но их также поражаем", - сказал Вовненко.

Этот населенный пункт является желанной для оккупантов целью. Враг хочет захватить Двуречную, ведь этот поселок расположен на высоте.

Отмечается, что у оккупантов нет проблем со снарядами на Купянском направлении. Они в большом количестве бьют по украинской земле снарядами 152 калибра.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, военный журналист Богдан Мирошников сообщал, что российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении ежедневно фиксируют от пяти до семи попыток штурма. В то же время российские войска продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты вдоль Днепра.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там.

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