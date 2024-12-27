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РФ пытается захватить важный населенный пункт на Харьковщине - офицер

Ангелина Подвысоцкая
27 декабря 2024, 03:21
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Российские оккупанты пытаются пересечь реку Оскол и захватить поселок Двуречная.
ВСУ
РФ продвигается в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Что говорит офицер:

  • РФ продвигается на Харьковщине
  • Оккупанты хотят зайти в поселок Двуречная
  • Враг на лодках пытается пересечь реку Оскол

Российские оккупанты наступают в Харьковской области. Вражеские войска пытаются продвинуться и зайти в Двуречную. Об этом заявил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко, сообщает "Суспільне".

Россияне пытаются продвигаться ночью или когда этому способствуют погодные условия. Оккупанты также пытаются пересечь на лодках реку Оскол.

видео дня

"Мы постоянно контролируем, видим и уничтожаем. Работаем как из артиллерии, так и FPV-дронами. Как только возникает возможность переброски россиян с левого берега на правый в сторону Двуречной, мы сразу работаем и уничтожаем их на подходах к линии соприкосновения. Реку Оскол некоторые группы пытаются пересекать на лодках, но их также поражаем", - сказал Вовненко.

Этот населенный пункт является желанной для оккупантов целью. Враг хочет захватить Двуречную, ведь этот поселок расположен на высоте.

Отмечается, что у оккупантов нет проблем со снарядами на Купянском направлении. Они в большом количестве бьют по украинской земле снарядами 152 калибра.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, военный журналист Богдан Мирошников сообщал, что российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении ежедневно фиксируют от пяти до семи попыток штурма. В то же время российские войска продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты вдоль Днепра.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там.

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война в Украине Харьковская область вторжение России Купянское направление
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